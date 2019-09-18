Политика

REGNUMREGNUMВ срыве «формулы Штайнмайера» обвинили спецпредставителя США

Именно с позицией Волкера Затулин связывает тот факт, что 18 сентября на переговорах в Минске представители Киева решили сорвать процесс урегулирования в Донбассе.
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Борис Грызлов
Тем самым Киев сорвал и принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, поскольку вопросы безопасности должны быть синхронизированы с политическими вопросами.
— Борис Грызлов, российский политикНациональная служба новостей 11:52

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Общество

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