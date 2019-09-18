Политика
REGNUMВ срыве «формулы Штайнмайера» обвинили спецпредставителя США
Именно с позицией Волкера Затулин связывает тот факт, что 18 сентября на переговорах в Минске представители Киева решили сорвать процесс урегулирования в Донбассе.
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Тем самым Киев сорвал и принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, поскольку вопросы безопасности должны быть синхронизированы с политическими вопросами.
— Борис Грызлов, российский политикНациональная служба новостей 11:52
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Происшествия
Президент помиловал трех осужденных
Новости Перми 05:14
Происшествия
Умер пострадавший в перестрелке у московского метро полицейский
Пострадавший в результате перестрелки у метро «Рязанский проспект» сотрудник ОСБ скончался в больнице.
Lenta.ru 13:17
Политика
В Белом доме подтвердили первую встречу Трампа и Зеленского в ООН
Провести первую встречу лидеров США и Украины предполагалось в Варшаве еще в начале сентября на мероприятиях к 80-летию начала Второй мировой, но Трамп туда не поехал из-за урагана "Дориан".
РИА Новости 19:06
Футбол
«Локомотив» одержал победу над «Байером» в ЛЧ
Московский «Локомотив» сумел одержать победу над леверкузенским «Байером» в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов.
RT на русском 16:50
Футбол
«Тоттенхэм» упустил победу над «Олимпиакосом»
В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Олимпиакос» принимал «Тоттенхэм».
Metaratings 15:00
Происшествия
В Краснодаре рядом с ТРЦ нашли останки 20 человек
Житель Адыгеи обнаружил человеческие останки в земле, которую купил в Краснодаре для отсыпки своего участка, сообщает "Кубань-ТВ".
РИА Новости 08:19
Космос
Российские космонавты напечатают на биопринтере крольчатину
На Международной космической станции (МКС) в конце сентября напечатают на 3D-биопринтере мышечные клетки кролика, коровы и рыбы.
РЕН ТВ вчера в 20:56
Здоровье
Передвижные стоматологические кабинеты начали работу на Сахалине
Пять больниц в Сахалинской области получили передвижные стоматологические кабинеты.
Известия 05:56
Политика
Помпео оценил провал ЗРК Patriot при атаке на НПЗ Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал тот факт, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot не смогли отразить атаку на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
RT на русском 18:24
Общество
С какого возраста положены льготы для предпенсионеров
Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Российская газета вчера в 11:20
Армия и оружие
В США начали сборку первого лётного образца бомбардировщика В-21
Корпорация не сообщает, когда летный образец будет готов к испытаниям, но ранее заявлялось, что первый полет В-21 намечен на декабрь 2021 года, когда бомбардировщик перелетит с завода на авиабазу ВВС США "Эдвардс", расположенную в 35 км от аэродрома предприятия.
Военное обозрение вчера в 08:12
Гаджеты
Google выпустит телевизионные адаптеры Android TV Stick
Компания Google, как сообщается, работает над телевизионным адаптером в виде стика, работающим под управлением Android TV.
iXBT.com вчера в 09:00
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Происшествия
Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru вчера в 12:45
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Технологии
Роскомнадзор заблокировал математический форум вместо Telegram
Роскомнадзор несколько дней назад заблокировал интернет-сайт крупного форума на английском языке математической направленности, который называется Art Of Problem Solving.
Актуальные Новости 09:31
Экономика
Минфин назвал срок реализации новой пенсионной реформы
В Министерстве финансов России рассказали о том, когда вступит в законную силу новая система накопительных пенсий.
Piter.tv вчера в 08:23
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Политика
В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»
Эксперт НАТО по морской безопасности Пал Бэкли призвал обеспечить свободу судоходства в «море Азимова».
Известия 18:22
Общество
Фортуна ждет эти три знака Зодиака буквально на каждом углу
Астрологи назвали три знака зодиака, которым повезет в ближайшее время.
IrkutskMedia 02:35
Гаджеты
Самым дорогим в мире стал российский iPhone 11
Оказалось, что в России он продается по самой высокой цене. iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 Гб появится на российских прилавках по цене 132 тысячи рублей или 2053 доллара.
Aobe.ru вчера в 08:06
Армия и оружие
СБ ООН рассмотрит резолюцию по ситуации в Идлибе
Совет Безопасности ООН рассмотрит проект резолюции о прекращении огня в сирийском Идлибе.
ФАН 17:59
Экономика
Россияне продолжили экономить и фиксировать рост цен
Если в первые три месяца 2019 года 52% россиян отмечали, что их финансовая ситуация остается на прежнем уровне, во втором квартале года так считают уже 54% опрошенных ФОМом респондентов.
РБК 17:02
Финансы
ФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru 14:18
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Авто
Внедорожник Mercedes-Maybach получит свой особый аромат
Будущий Mercedes-Maybach GLS также получит свой собственный аромат, в котором основой композицией станет травяная нота.
Тарантас Ньюс вчера в 04:00
Политика
Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита
Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".
Российская газета 09:53