Происшествия
ИзвестияВ стамбульском аэропорту потерпел крушение самолет
В аэропорту Стамбула имени Сабихи Гекчен потерпел крушение самолет, сообщает CNN Turk. По информации телеканала, воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелось. Информации о числе пострадавших на данный момент нет.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Самолет авиакомпании Pegasus, совершавший рейс из турецкого Измира в Стамбул, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и скатился в овраг.BFM.ruвчера в 11:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 07:21, Ашберн
Происшествия
Стала известна личность обвиняемого в госизмене россиянина
Обвиняемым в государственной измене россиянином, чьё дело рассматривает Лефортовский суд в Москве, оказался пенсионер из Владивостока.
Космос
Таинственные сигналы из космоса оказались сильнее, чем считалось
Происшествия
СК завел дело из-за поджога Никулинского суда Москвы
Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога здания Никулинского суда Москвы бутылками с зажигательной смесью.
Политика
ГД приняла закон о звании ветерана для военных в Крыму и Севастополе
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, которым распространяется возможность присвоения звания "Ветеран военной службы" военнослужащим, проходившим военную службу в Вооруженных Силах, дислоцированных на территориях в Крыму и Севастополе на день принятия их в состав РФ.
Общество
Посетителей Кремля начали проверять тепловизором из-за коронавируса
В Большом Кремлевском дворце, где проходят мероприятия с участием президента России Владимира Путина, начали проверять посетителей с помощью тепловизора.
Политика
Оппозиция заблокировала трибуну Рады
Общество
Названы российские регионы — лидеры по потреблению водки
Аналитики Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составили список российских регионов — лидеров по потреблению водки.
Общество
Жан-Поль Готье сообщил, что готов сотрудничать с Ольгой Бузовой
Французский кутюрье Жан-Поль Готье заявил, что готов сотрудничать с российской певицей Ольгой Бузовой - он считает, что это "было бы забавно".
Армия и оружие
NI: Су-35 затмил перспективный Су-57 благодаря войне в Сирии
Издание The National Interest опубликовало материал, в котором оценило российский истребитель четвертого поколения Су-35 выше, чем новейший Су-57.
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
Происшествия
Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле
Губернатор Стамбула Али Йерликая заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Недвижимость
На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд
Предыдущий был поставлен в 2018 г. – 77 млрд руб. Общая площадь проданного в 2019 г. жилья премиального сегмента выросла на 17% и составила 142000 кв. м, сказано в отчете.
Культура
«Форсаж 9» бьёт рекорды франшизы по просмотрам трейлера и предварительным продажам в США
Происшествия
В Москве ребенок ушел из детского сада во время тихого часа
Полицейские Северо-западного округа вернули родителям шестилетнего сына, ушедшего из детского сада, сообщает начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
Шоу-бизнес
Сати Казанова всю жизнь стыдилась своей болезни
Политика
Белоруссия пообещала не зацикливаться на сотрудничестве с Россией
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время переговоров с болгарской коллегой Екатериной Захариевой заявил, что официальный Минск не будет зацикливаться на сотрудничестве с Россией.
Экономика
Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных
В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
Экономика
Белоруссия назвала потери из-за налогового манёвра России
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск из-за налогового манёвра Москвы потерял в 2019 году около $330 млн.
Общество
Путин поручил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Крыму
Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить в 2020-2022 годах дополнительные средства из федерального бюджета для капремонта многоквартирных домов и автодорог в Крыму и Севастополе.
Политика
Николаев уволил главу Минэкономразвития Чувашии
Врио главы Чувашии Олег Николаев освободил Павла Иванова от исполнения обязанностей министра экономики республики.
Культура
Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
Шоу-бизнес
Продюсеру Илье Бачурину приписали роман с подругой дочери
49-летнему кинопродюсеру Илье Бачурину приписывают роман с 21-летней Александрой Наумовой, которая учится в Государственном университете управления на PR-специалиста.
Происшествия
Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы
Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24".
Политика
Сенат США проголосовал против импичмента Трампа
52 сенатора оправдали господина Трампа по обвинению в злоупотреблении властью, 48 поддержали обвинение.
Экономика
Правительство согласилось реформировать ОСАГО без увеличения выплат
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила положительное заключение на депутатский вариант законопроекта: он не содержит «спорных» поправок, заявил на заседании комитета по финансовому рынку Аксаков (его цитирует «Интерфакс»).
Происшествия