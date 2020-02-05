Происшествия

ИзвестияИзвестияВ стамбульском аэропорту потерпел крушение самолет

В аэропорту Стамбула имени Сабихи Гекчен потерпел крушение самолет, сообщает CNN Turk. По информации телеканала, воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелось. Информации о числе пострадавших на данный момент нет.
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с чего всё началось
Самолет авиакомпании Pegasus, совершавший рейс из турецкого Измира в Стамбул, выкатился
 за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и скатился в овраг.
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Самолет в Стамбуле вышел за пределы посадочной полосы

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