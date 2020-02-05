с чего всё началось

В аэропорту Стамбула имени Сабихи Гекчен потерпел крушение самолет, сообщает CNN Turk. По информации телеканала, воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелось. Информации о числе пострадавших на данный момент нет.

Политика ГД приняла закон о звании ветерана для военных в Крыму и Севастополе Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, которым распространяется возможность присвоения звания "Ветеран военной службы" военнослужащим, проходившим военную службу в Вооруженных Силах, дислоцированных на территориях в Крыму и Севастополе на день принятия их в состав РФ.

Общество Посетителей Кремля начали проверять тепловизором из-за коронавируса В Большом Кремлевском дворце, где проходят мероприятия с участием президента России Владимира Путина, начали проверять посетителей с помощью тепловизора.

Культура Умер американский актёр Кирк Дуглас Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.

Происшествия Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле Губернатор Стамбула Али Йерликая заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".

Недвижимость На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд Предыдущий был поставлен в 2018 г. – 77 млрд руб. Общая площадь проданного в 2019 г. жилья премиального сегмента выросла на 17% и составила 142000 кв. м, сказано в отчете.

Политика Белоруссия пообещала не зацикливаться на сотрудничестве с Россией Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время переговоров с болгарской коллегой Екатериной Захариевой заявил, что официальный Минск не будет зацикливаться на сотрудничестве с Россией.

Общество Путин поручил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Крыму Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить в 2020-2022 годах дополнительные средства из федерального бюджета для капремонта многоквартирных домов и автодорог в Крыму и Севастополе.

Политика Николаев уволил главу Минэкономразвития Чувашии Врио главы Чувашии Олег Николаев освободил Павла Иванова от исполнения обязанностей министра экономики республики.

Происшествия Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24".