Происшествия

ИзвестияИзвестияВ старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных

Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке. Об этом сообщил ответственный секретарь комиссии Иван Мельников в среду, 11 сентября.
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с чего всё началось

В Москве в старинных казематах еще времен Пугачева обнаружили людей

Некоторые обитатели «Бутырки» практически попали в прошлое. Их держат в крошечных камерах старинных башен, подняться куда можно только по чугунной, винтовой лестнице позапрошлого века. И условия там примерно такие же, как при Емельяне Пугачеве, только что цепями не приковывают.
Комсомольская правдавчера в 11:37

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Размещение арестантов в одной из башен «Бутырки» объяснили переполненностью и ремонтом

Интерфакс05:49

В старинной неэксплуатируемой башне СИЗО «Бутырка» нашли заключенных

ТАССвчера в 16:46

В Москве в старинных казематах еще времен Пугачева обнаружили людей

Комсомольская правдавчера в 11:37

ОНК Москвы обнаружила двух арестантов в закрытой нежилой старинной башне СИЗО Бутырка

Эхо Москвы06:32

Во ФСИН объяснили содержание арестантов в башне «Бутырки»

Москва 2405:11

Во ФСИН объяснили содержание арестантов в башне «Бутырки» переполненностью изолятора

Агентство Москва04:49

В закрытой башне «Бутырки» нашли двоих арестантов

РЕН ТВвчера в 16:55
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Политика

Путин обещал господдержку туристической отрасли России

Президент России Владимир Путин заверил, что РФ намерена активно развивать туристическую отрасль.
ТАСС 03:47
Экономика

Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья в России

В свою очередь глава Минстроя РФ Владимир Якушев прогнозировал, что предложение на рынке арендного жилья будет расти в ближайшие пять-шесть лет.
Интерфакс 05:52
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Вести.Ru 05:57
Финансы

ЦБ хочет ограничивать выдачу отдельных видов кредитов

Центральный банк хочет получить полномочия по ограничению выдачи отдельных видов кредитов и займов, говорится в консультативном докладе (.pdf) о развитии макропруденциальной политики Банка России в области розничного кредитования.
Коммерсантъ вчера в 09:56
Транспорт

В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД

Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском 03:56
Интернет

Баг в Instagram позволяет смотреть закрытые посты и сториз

Planet Today 02:31
Политика

Захарова уличила Болтона и американские СМИ во лжи о России

Бывший помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, издание The Wall Street Journal и агентство Bloomberg должны принести России извинения за распространение фейков.
REGNUM 05:46
Политика

Медведев подписал указ о прекращении действия нормативных актов СССР

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал документ о прекращении действия нормативных актови РСФСР до конца текущего года.
Газета.Ru 06:39
Политика

Лавров проведет переговоры с главой МИД Молдавии

В среду - 11 сентября - пройдут переговоры Сергея Лаврова и Министра иностранных дел и европейской интеграции Молдавии, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на комментарий на сайте российского внешнеполитического ведомства.
The Moscow Post 02:53
Экономика

Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система

Граждане смогут получить ГПП только по желанию, для чего им нужно будет заявить о переводе в ГПП накоплений из системы обязательного пенсионного страхования.
Ведомости 08 сентября в 17:14
Происшествия

В Якутии вынесли приговор по делу об изнасиловании женщины мигрантами

Суд Якутии вынес приговор фигурантам резонансного дела об изнасиловании местной жительницы мигрантами.
Сусанин 06:00
Политика

Песков не подтвердил сообщения о доступе Смоленкова к секретным данным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что называемый шпионом США Олег Смоленков имел доступ к данным спецслужб.
RT на русском 06:05
Политика

Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL

Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
Известия вчера в 07:32
Политика

В Кремле раскритиковали санкции США против российских силовиков

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что американские санкции, введенные в отношении российских силовиков, являются недопустимой мерой.
Московский Комсомолец 06:13
Происшествия

Авиадебошира задержали в аэропорту Пулково

Сотрудники полиции задержали в аэропорту Пулково хулигана, который устроил скандал на борту самолета, летевшего из Симферополя, сообщает ТАСС со ссылкой на управление на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.
МР7.ру 06:07
Шоу-бизнес

Богомолов впервые высказался о предстоящей свадьбе с Собчак

Режиссер Константин Богомолов во время книжной ярмарки впервые высказался о предстоящей свадьбе со светской львицей Ксенией Собчак.
Телепрограмма вчера в 02:27
Происшествия

Взрывы произошли на военных складах Минобороны Украины в Калиновке

RT на русском 06:16
Политика

Минобрнауки проверит размер зарплат во всех вузах России

Глава Минобрнауки отметил, что сейчас установлено ограничение: зарплата ректоров не может превышать восьмикратный размер средней зарплаты по вузу.
REGNUM 06:09
Технологии

В Москве могут ввести вход в метро по системе распознавания лиц

Думаю, нам потребуется еще много времени вместе с ВТБ и Сбербанком, которые выразили желание участвовать в этих разработках.
РИА Новости вчера в 08:53
Происшествия

В Крыму ищут унесенного в море подростка

РИА Новости 02:17
Здоровье

Спорт против стресса: как физическая активность меняет жизнь

РБК 06:59
Армия и оружие

КНДР испытала сверхбольшую реактивную систему залпового огня

За пусками следил лично глава республики Ким Чен Ын, сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».
Эхо Москвы вчера в 18:13
Политика

В Кремле ответили на критику со стороны Дудя и Серебренникова

В Кремле прокомментировали слова журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на церемонии вручения премии журнала GQ, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:07
Политика

Шотландский суд: работа парламента Британии остановлена незаконно

Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента является незаконным.
REGNUM 06:09
Музыка

Группа Green Day выступит в Москве в 2020 году

ГЛАС.RU 06:29
Происшествия

В ДТП с маршруткой в Челябинске пострадали 13 человек

В результате ДТП с маршрутным такси в Челябинске пострадали 13 человек. Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе городской администрации.
Известия 05:56
Политика

Украина приостановила разрыв отношений с Россией

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Космос

Робот «Федор» в космос больше не полетит

Знаменитый робот «Федор», недавно побывавший на МКС, больше никогда не отправится в космос.
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Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Происшествия

В Канаде лайнер столкнулся с птицами и совершил экстренную посадку

Аргументы и Факты вчера в 19:52
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