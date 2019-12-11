Политика

BFM.ruBFM.ruВ столице Черногории протестуют против закона о вероисповедании

Акция имеет мирный характер, верующие возле кордонов начали молебен. Протестующие против закона призывают подписать договор с Сербской православной церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
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В черногорской Подгорице верующие протестуют против закона о вероисповедании

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