Общество
Life.ruВ столице Чили введено чрезвычайное положение из-за протестов
Президент Чили Себастьян Пиньера подписал указ о введении чрезвычайного положения в столице страны из-за протестов и массовых беспорядков, вызванных повышением стоимости проезда в метро. Отмечается, что главной причиной введения ограничительных мер стали именно участившиеся акты вандализма в городе.
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Сантьяго в огне. Молодежь столицы Чили устроила погромы из-за новых цен на метро
Телеканал 360°вчера в 13:31
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Произошло частичное обрушение кровли склада на площади 500 кв. м. Ранее сообщалось, что площадь пожара на западе Москвы достигла 1,5 тыс. кв. м.
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В Калифорнии активизировался спящий 500 лет тектонический разрыв
Ученые установили, что в Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение крупный разлом в земной коре, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, передает Science.
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Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".
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Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку
Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.
Армия и оружие
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Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
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Лавров рассказал о «разводках» в дипломатии
В современных отношениях между странами не всегда нужно сразу же отвечать на какой-то негативный шаг, заявил в интервью "Россия-1" глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Правительство Великобритании запускает операцию Yellowhammer, разработанную на случай жесткого Brexit.
Футбол
ЦСКА и «Уфа» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Уфы» на матч 13-го тура чемпионата России.
Шоу-бизнес
Молодая возлюбленная Петросяна тратит миллионы на дизайнерские вещи
Молодая спутница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова тратит миллионы на свой гардероб и аксессуары.
Здоровье
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Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
Религия
Патриарх Кирилл рассказал, для чего нужна церковь
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал деятельность Русской православной церкви (РПЦ) необходимым условием для полного раскрытия потенциала народа России.
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В КБР полицейский убил своего коллегу в драке
В Нальчике полицейский убил своего коллегу из другого региона во время драки.
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Массовая драка произошла в Сочи на турнире ММА
Вчера в Сочи главным поединком вечера в рамках турнира по ММА Fight Nights Global 95 стал бой между россиянином Али Багаутиновым и представителем Казахстана Жалгасом Жумагуловым.
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Устройство можно разблокировать, даже если у пользователя закрыты глаза. О проблеме рассказал журналист BBC News Крис Фокс.
Футбол
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Футболист молодежной команды казанского "Рубина" Вячеслав Фомин пришел в сознание после экстренной госпитализации, состоявшейся 18 октября.
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Дочь актрисы Ольги Спиркиной экстренно госпитализировали в Турции
Происшествия
В Турции погибла девочка из России
Пятилетняя девочка из России погибла в результате несчастного случая в Турции, сообщает агентство DHA.
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При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
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В Казани полицейская машина перевернулась в ходе погони
При погоне на пересечении двух улиц автомобиль ДПС столкнулось с иномаркой и перевернулся на крышу.