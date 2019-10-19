Общество

Life.ruLife.ruВ столице Чили введено чрезвычайное положение из-за протестов

Президент Чили Себастьян Пиньера подписал указ о введении чрезвычайного положения в столице страны из-за протестов и массовых беспорядков, вызванных повышением стоимости проезда в метро. Отмечается, что главной причиной введения ограничительных мер стали именно участившиеся акты вандализма в городе.
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Власти Чили вывели армию против участников акции из-за повышения цен на метро

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Сантьяго в огне. Молодежь столицы Чили устроила погромы из-за новых цен на метро

Телеканал 360°вчера в 13:31
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При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
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При погоне на пересечении двух улиц автомобиль ДПС столкнулось с иномаркой и перевернулся на крышу.
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