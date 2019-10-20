Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ столице Чили ввели комендантский час

Ранее президент страны Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение в большинстве районов столицы (Сантьяго) и Чакабуко, но беспорядки продолжились. Недовольство местных жителей вызвало решение властей повысить цены на проезд в метро. Билет подорожал на 30 чилийских песо (на 0,042 доллара).
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В чилийской столице ввели комендантский час

REGNUMвчера в 21:27

Власти Чили ввели комендантский час после акций по удорожанию метро

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В столице Чили ввели комендантский час из-за беспорядков

ТАССвчера в 20:05

В Чили на фоне массовых протестов ввели комендантский час в ряде провинций

РИА Новостивчера в 19:04

Сантьяго в огне. Молодежь столицы Чили устроила погромы из-за новых цен на метро

Телеканал 360°вчера в 13:31

В Чили приостановили вызвавшее протесты повышение цен проезда в метро

RT на русскомвчера в 19:10
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Умер российский теннисист Александр Волков

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