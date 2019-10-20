Общество
Российская газетаВ столице Чили ввели комендантский час
Ранее президент страны Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение в большинстве районов столицы (Сантьяго) и Чакабуко, но беспорядки продолжились. Недовольство местных жителей вызвало решение властей повысить цены на проезд в метро. Билет подорожал на 30 чилийских песо (на 0,042 доллара).
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Сантьяго в огне. Молодежь столицы Чили устроила погромы из-за новых цен на метро
Телеканал 360°вчера в 13:31
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