Общество

ТАССТАССВ столице Чили ввели комендантский час из-за беспорядков

Власти Чили ввели комендантский час в большинстве районов столицы из-за протестов, которые переросли в беспорядки. Об этом сообщили в субботу вооруженные силы республики.
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