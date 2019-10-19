Общество

РБКРБКВ столице Чили ввели комендантский час на фоне протестов

Чилийские власти ввели комендантский час в большинстве районов столицы страны Сантьяго и ее окрестностях из-за массовых протестов, вызванных повышением цен на проезд в метро. Об этом сообщается в Twitter вооруженных сил Чили.
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В чилийской столице ввели комендантский час

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