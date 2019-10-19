Общество
КоммерсантъВ столице Чили из-за беспорядков объявлено чрезвычайное положение
Президент Чили Себастьян Пиньера объявил о введении в столице страны Сантьяго и ее окрестностях режима чрезвычайного положения.
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Политика
Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину
Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
Газета.Ru вчера в 07:06
Происшествия
В Красноярском крае погода осложняет поиски на месте прорыва дамбы
Изменения погоды осложняют поиски на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
РИА Новости 21:25
Футбол
«Барселона» разгромила «Эйбар» в матче чемпионата Испании
РИА Новости 08:56
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ 21:35
Политика
Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit
Палата общин британского парламента приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit.
Российская газета 10:39
Экономика
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 миллиардов рублей
РИА Новости вчера в 11:25
Шоу-бизнес
В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! вчера в 04:24
Общество
Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта
Корреспондент издания "Хельсингин Саномат" в Санкт-Петербурге Йенни Йесканен рассказала о своих впечатлениях от суточной поездки на поезде из северной столицы России в Мурманск.
Вести.Ru 08:42
Космос
Ученые нашли звезду, которая старше Вселенной
В 2000 году ученые пытались узнать возраст звезды, используя наблюдения с помощью спутника Hipparcos Европейского космического агентства (ЕКА).
OAnews 10:21
Армия и оружие
Турция пригрозила Сирии войной в случае защиты курдов армией страны
Появление сирийской армии в районах, которые оставили силы США, для защиты курдских отрядов народной самообороны будет считаться объявлением войны Турции, заявил в субботу РИА Новости советник турецкого президента Ясин Актай.
РИА Новости 16:09
Шоу-бизнес
64-летняя Орнелла Мути продемонстрировала невероятную растяжку
Хотя Мути уверенно приближается к 65-летнему рубежу, актриса вполне может дать фору 20-летним.
Российская газета 05:38
Кино
Патриотизм Федора Бондарчука раскрывается в его фильмах о Родине
Кинодебют Федора Бондарчука датирован 2005-м годом, когда на экраны вышел фильм "Девятая рота".
Народные новости 16:47
Происшествия
В Турции погибла девочка из России
Пятилетняя девочка из России погибла в результате несчастного случая в Турции, сообщает агентство DHA.
РИА Новости 03:59
Происшествия
Полицейский погиб во время драки с коллегой в Нальчике
В Нальчике полицейский скончался после того, как подрался с коллегой во время обучения в институте повышения квалификации МВД.
Газета.Ru 08:53
Футбол
Карпин: сказал в перерыве, чтобы ещё три пропустили
Metaratings 14:59
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59
Гаджеты
Apple в следующем году может представить пять новых iPhone
Всем топовым аппаратам приписывают поддержку работы в сетях пятого поколения и дополнительные модули ToF.
Astera вчера в 13:14
Авто
Эксперты назвали три вредных привычки владельцев автомобилей
Актуальные Новости 09:00
Кино
В России стартовал показ «Малефисенты 2»
В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Piter.tv вчера в 08:00
Политика
Горбачев сообщил об обращении к Путину
Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС и первый президент СССР Михаил Горбачев рассказал, что некоторое время назад он посылал обращение президенту России Владимиру Путину .
Kazanfirst.ru вчера в 04:08
Политика
Путин и Меркель обсудили организацию саммита «нормандской четверки»
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель возможное проведение саммита "нормандской четверки", сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 12:13
Авто
Toyota начинает выпуск миниатюрного электромобиля
На следующей неделе Toyota представит Ultra-Compact BEV на Токийском автосалоне вместе с еще более компактным i-ROAD и несколькими электромобилями, а также с креслом-коляской.
CarsWeek.ru 17 октября в 06:12
Армия и оружие
В сирийской Эр-Ракке началось восстановление нефтегазовых месторождений
"Восстановление работы месторождений потребует большого труда и привлечения крупных компаний", - добавил он.
РИА Новости 21:33
Общество
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали, сообщили РИА Новости в столичном суде.
РИА Новости вчера в 06:25
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare не будет лутбоксов
Cyber.sports.ru 17 октября в 14:42
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Известия 10:12
Единоборства
Макгрегор на русском языке обратился к Нурмагомедову после оскорблений
Ранее отец и тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал о желании провести бой с ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором в Москве, писал News.ru.
News.ru 16:13
Энергетика
Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам.
РБК 21:58