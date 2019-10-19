Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ столице Чили из-за беспорядков объявлено чрезвычайное положение

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил о введении в столице страны Сантьяго и ее окрестностях режима чрезвычайного положения.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В чилийской столице ввели комендантский час

REGNUM21:27

Власти Чили ввели комендантский час после акций по удорожанию метро

РЕН ТВ19:30

Режим ЧП введен в столице Чили из-за беспорядков

Известия03:54

В Чили на фоне массовых протестов ввели комендантский час в ряде провинций

РИА Новости19:04

В ходе протестов в Чили полицейские задержали 308 человек

Аргументы и Факты14:49

Сантьяго в огне. Молодежь столицы Чили устроила погромы из-за новых цен на метро

Телеканал 360°13:31

В столице Чили ввели комендантский час из-за беспорядков

ТАСС20:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 22:11, Ашберн
Политика

Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину

Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
Газета.Ru вчера в 07:06
Общество

Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса

Известия 20:36
Происшествия

В Красноярском крае погода осложняет поиски на месте прорыва дамбы

Изменения погоды осложняют поиски на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
РИА Новости 21:25
Футбол

«Барселона» разгромила «Эйбар» в матче чемпионата Испании

РИА Новости 08:56
Армия и оружие

СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»

Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ 21:35
Политика

Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit

Палата общин британского парламента приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit.
Российская газета 10:39
Экономика

Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 миллиардов рублей

РИА Новости вчера в 11:25
Шоу-бизнес

В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье

Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! вчера в 04:24
Общество

Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта

Корреспондент издания "Хельсингин Саномат" в Санкт-Петербурге Йенни Йесканен рассказала о своих впечатлениях от суточной поездки на поезде из северной столицы России в Мурманск.
Вести.Ru 08:42
Космос

Ученые нашли звезду, которая старше Вселенной

В 2000 году ученые пытались узнать возраст звезды, используя наблюдения с помощью спутника Hipparcos Европейского космического агентства (ЕКА).
OAnews 10:21
Армия и оружие

Турция пригрозила Сирии войной в случае защиты курдов армией страны

Появление сирийской армии в районах, которые оставили силы США, для защиты курдских отрядов народной самообороны будет считаться объявлением войны Турции, заявил в субботу РИА Новости советник турецкого президента Ясин Актай.
РИА Новости 16:09
Шоу-бизнес

64-летняя Орнелла Мути продемонстрировала невероятную растяжку

Хотя Мути уверенно приближается к 65-летнему рубежу, актриса вполне может дать фору 20-летним.
Российская газета 05:38
Кино

Патриотизм Федора Бондарчука раскрывается в его фильмах о Родине

Кинодебют Федора Бондарчука датирован 2005-м годом, когда на экраны вышел фильм "Девятая рота".
Народные новости 16:47
Происшествия

В Турции погибла девочка из России

Пятилетняя девочка из России погибла в результате несчастного случая в Турции, сообщает агентство DHA.
РИА Новости 03:59
Происшествия

Полицейский погиб во время драки с коллегой в Нальчике

В Нальчике полицейский скончался после того, как подрался с коллегой во время обучения в институте повышения квалификации МВД.
Газета.Ru 08:53
Футбол

Карпин: сказал в перерыве, чтобы ещё три пропустили

Metaratings 14:59
Армия и оружие

На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59
Гаджеты

Apple в следующем году может представить пять новых iPhone

Всем топовым аппаратам приписывают поддержку работы в сетях пятого поколения и дополнительные модули ToF.
Astera вчера в 13:14
Авто

Эксперты назвали три вредных привычки владельцев автомобилей

Актуальные Новости 09:00
Кино

В России стартовал показ «Малефисенты 2»

В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Piter.tv вчера в 08:00
Политика

Горбачев сообщил об обращении к Путину

Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС и первый президент СССР Михаил Горбачев рассказал, что некоторое время назад он посылал обращение президенту России Владимиру Путину .
Kazanfirst.ru вчера в 04:08
Политика

Путин и Меркель обсудили организацию саммита «нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель возможное проведение саммита "нормандской четверки", сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 12:13
Авто

Toyota начинает выпуск миниатюрного электромобиля

На следующей неделе Toyota представит Ultra-Compact BEV на Токийском автосалоне вместе с еще более компактным i-ROAD и несколькими электромобилями, а также с креслом-коляской.
CarsWeek.ru 17 октября в 06:12
Армия и оружие

В сирийской Эр-Ракке началось восстановление нефтегазовых месторождений

"Восстановление работы месторождений потребует большого труда и привлечения крупных компаний", - добавил он.
РИА Новости 21:33
Происшествия

Севший в Красноярске из-за сообщения о бомбе самолет вылетел в Москву

Известия 09:17
Общество

Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав

Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали, сообщили РИА Новости в столичном суде.
РИА Новости вчера в 06:25
Игры

В Call of Duty: Modern Warfare не будет лутбоксов

Cyber.sports.ru 17 октября в 14:42
Шоу-бизнес

У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Известия 10:12
Единоборства

Макгрегор на русском языке обратился к Нурмагомедову после оскорблений

Ранее отец и тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал о желании провести бой с ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором в Москве, писал News.ru.
News.ru 16:13
Энергетика

Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам.
РБК 21:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное