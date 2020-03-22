В Загребе произошло землетрясение магнитудой около 5,5 по шкале Рихтера. Премьер Хорватии назвал его сильнейшим за 140 лет, передает местный портал Index. Пока известно только об одном пострадавшем, на 15-летнего подростка упала часть фасада.

В столице Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

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