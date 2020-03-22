Происшествия
КоммерсантъВ столице Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение
В Загребе произошло землетрясение магнитудой около 5,5 по шкале Рихтера. Премьер Хорватии назвал его сильнейшим за 140 лет, передает местный портал Index. Пока известно только об одном пострадавшем, на 15-летнего подростка упала часть фасада.
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Здоровье
Минздрав РФ призвал к осторожности пациентов с тяжелыми заболеваниями
В настоящее время в России зафиксировано 306 случаев заражения коронавирусом, при этом 131 ― в столице.
Здоровье
Переболевшая коронавирусом врач рассказала о симптомах заболевания
Здоровье
Академик спрогнозировал спад коронавируса в России
Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Музыка
Пермский балалаечник перепел Little Big с текстом о коронавирусе
Балалаечник-виртуоз из Пермской области Андрей Киряков представил оригинальную версию песни Uno группы Little Big.
Происшествия
В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт
В Уфе оперативники нейтрализовали боевика, планировавшего теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.
Политика
В Минобороны рассказали о направляемых в Италию вирусологах
Направляемые в Италию для борьбы с коронавирусом российские специалисты имеют большой практический опыт, принимали участие в ликвидации вспышек африканской чумы, Сибирской язвы, разработке вакцины против Эболы, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Турцией и Японией
Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение с Турцией и Японией из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили РИА Новости в Росавиации.
Политика
В ИКЦ опровергли сообщения о возможном ужесточении карантина
"Сообщения правительственного источника о том, что "власти склоняется к введению решительных мер по ужесточению карантина" не соответствуют действительности", - сказал РИА Новости источник.
Происшествия
На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха
В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Общество
В России резко вырос спрос на аппараты ИВЛ из-за богачей
В России резко вырос спрос на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за богачей, которые начали массово их скупать на фоне распространения коронавируса.
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Футбол
Футболист «Уфы» Тилль госпитализирован
Игрок башкирской "Уфы" и сборной Люксембурга Оливье Тилль госпитализирован. Об этом сообщает ProSportStory.
Происшествия
В Москве у студентки похитили антиквариат на 19 миллионов рублей
В Москве 21 марта студентку четвёртого курса ограбили на 19 миллионов рублей, украв из её квартиры антиквариат на 19 миллионов рублей.
Армия и оружие
Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160
10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Религия
Патриарх Кирилл утвердил молитвы против коронавируса
Патриарх Кирилл утвердил особые молитвы против коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Армия и оружие
На Украине задействуют военных для патрулирования городов во время карантина
На Украине с 22 марта для патрулирования городов во время карантина будет задействована Военная служба правопорядка Вооруженных Сил Украины.
Общество
Телеведущая ВГТРК отказалась работать членом участковой избирательной комиссии 22 апреля
Журналистка в своем «Инстаграме» подчеркнула, что ее решение не работать 22 апреля на избирательном участке – это не вопрос политической активности, а принципов и совести.
Политика
ООН и ВОЗ направят $58 млн на борьбу с коронавирусом на Украине
Международные организации разрабатывают два плана суммарным бюджетом в $58 млн для поддержки Украины в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью "Укринформ".
Общество
В Гидрометцентре сообщили, что апрель в Москве начнется с похолодания
В Москве начало апреля, по предварительным расчетам синоптиков, будет холоднее конца марта.
Общество
США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной
Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, по данным университета Джона Хопкинса, в США достигло 26 138 человек.
Общество
День 40 святых: что запрещено делать 22 марта
Сегодня православные отмечают праздник Сорока мучеников Севастийских. Какие запреты существуют на этот день, читайте в нашем материале.
Здоровье
Британские отоларингологи обнаружили новый симптом коронавируса
Британская ассоциация отоларингологии сообщает, что потеря обоняния может стать одним из симптомов заражения коронавирусной инфекцией.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая впервые показала фото без очков
Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Политика
Хаменеи назвал странным предложение США помочь Ирану с коронавирусом
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал странными и отверг предложения США по поставке медикаментов в исламскую республику для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Энергетика
Сечин назвал условие роста цен на нефть до $60 в этом году
С уходом американской сланцевой нефти с рынка цена нефти к концу 2020 года может вырасти до уровня $60 за баррель, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Политика
В Абхазии начались выборы президента
Голосование на повторных президентских выборах стартовало в Абхазии, сообщает РИА "Новости".
Энергетика
Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть
Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.