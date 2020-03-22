Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ столице Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

В Загребе произошло землетрясение магнитудой около 5,5 по шкале Рихтера. Премьер Хорватии назвал его сильнейшим за 140 лет, передает местный портал Index. Пока известно только об одном пострадавшем, на 15-летнего подростка упала часть фасада.
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В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения

РБК05:30

Опубликовано видео последствий землетрясения в Хорватии

РИА Новости07:19

Граждане России не пострадали во время землетрясения в Хорватии

Красная весна06:42

В Хорватии опровергли информацию о погибшем при землетрясении ребенке

ТАСС05:29

Данных о пострадавших при землетрясении в Хорватии россиян нет

Газета.Ru06:04

Последствия землетрясений в Хорватии — видео

RT на русском06:51

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

Интерфакс03:46
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Здоровье

Минздрав РФ призвал к осторожности пациентов с тяжелыми заболеваниями

В настоящее время в России зафиксировано 306 случаев заражения коронавирусом, при этом 131 ― в столице.
Известия 07:09
Здоровье

Переболевшая коронавирусом врач рассказала о симптомах заболевания

Российская газета 05:08
Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru вчера в 06:46
Музыка

Пермский балалаечник перепел Little Big с текстом о коронавирусе

Балалаечник-виртуоз из Пермской области Андрей Киряков представил оригинальную версию песни Uno группы Little Big.
Известия 00:39
Происшествия

В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

В Уфе оперативники нейтрализовали боевика, планировавшего теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.
РИА Новости 03:44
Политика

В Минобороны рассказали о направляемых в Италию вирусологах

Направляемые в Италию для борьбы с коронавирусом российские специалисты имеют большой практический опыт, принимали участие в ликвидации вспышек африканской чумы, Сибирской язвы, разработке вакцины против Эболы, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
РИА Новости 05:21
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Турцией и Японией

Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение с Турцией и Японией из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили РИА Новости в Росавиации.
РИА Новости 07:44
Политика

В ИКЦ опровергли сообщения о возможном ужесточении карантина

"Сообщения правительственного источника о том, что "власти склоняется к введению решительных мер по ужесточению карантина" не соответствуют действительности", - сказал РИА Новости источник.
РИА Новости 06:17
Происшествия

На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха

В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха.
Известия 04:09
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 20 марта в 04:35
Общество

В России резко вырос спрос на аппараты ИВЛ из-за богачей

В России резко вырос спрос на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за богачей, которые начали массово их скупать на фоне распространения коронавируса.
Lenta.ru 06:26
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Футбол

Футболист «Уфы» Тилль госпитализирован

Игрок башкирской "Уфы" и сборной Люксембурга Оливье Тилль госпитализирован. Об этом сообщает ProSportStory.
Газета.Ru 06:48
Происшествия

В Москве у студентки похитили антиквариат на 19 миллионов рублей

В Москве 21 марта студентку четвёртого курса ограбили на 19 миллионов рублей, украв из её квартиры антиквариат на 19 миллионов рублей.
Комсомольская правда 07:00
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия вчера в 23:46
Религия

Патриарх Кирилл утвердил молитвы против коронавируса

Патриарх Кирилл утвердил особые молитвы против коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:10
Армия и оружие

На Украине задействуют военных для патрулирования городов во время карантина

На Украине с 22 марта для патрулирования городов во время карантина будет задействована Военная служба правопорядка Вооруженных Сил Украины.
Rambler News Service 05:48
Общество

Телеведущая ВГТРК отказалась работать членом участковой избирательной комиссии 22 апреля

Журналистка в своем «Инстаграме» подчеркнула, что ее решение не работать 22 апреля на избирательном участке – это не вопрос политической активности, а принципов и совести.
Эхо Москвы вчера в 08:00
Политика

ООН и ВОЗ направят $58 млн на борьбу с коронавирусом на Украине

Международные организации разрабатывают два плана суммарным бюджетом в $58 млн для поддержки Украины в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью "Укринформ".
Газета.Ru 06:46
Общество

В Гидрометцентре сообщили, что апрель в Москве начнется с похолодания

В Москве начало апреля, по предварительным расчетам синоптиков, будет холоднее конца марта.
ТАСС 04:12
Общество

США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, по данным университета Джона Хопкинса, в США достигло 26 138 человек.
РБК вчера в 22:47
Общество

День 40 святых: что запрещено делать 22 марта

Сегодня православные отмечают праздник Сорока мучеников Севастийских. Какие запреты существуют на этот день, читайте в нашем материале.
Волгоградская правда вчера в 23:32
Здоровье

Британские отоларингологи обнаружили новый симптом коронавируса

Британская ассоциация отоларингологии сообщает, что потеря обоняния может стать одним из симптомов заражения коронавирусной инфекцией.
Профиль вчера в 21:30
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета вчера в 02:59
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости 05:03
Политика

Хаменеи назвал странным предложение США помочь Ирану с коронавирусом

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал странными и отверг предложения США по поставке медикаментов в исламскую республику для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:48
Энергетика

Сечин назвал условие роста цен на нефть до $60 в этом году

С уходом американской сланцевой нефти с рынка цена нефти к концу 2020 года может вырасти до уровня $60 за баррель, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Forbes вчера в 02:47
Политика

В Абхазии начались выборы президента

Голосование на повторных президентских выборах стартовало в Абхазии, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:15
Энергетика

Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Российская газета вчера в 19:41
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Столица Хорватии
Столица и крупнейший город Хорватии. Население - 790 017 человек, площадь - 641,29 км². Город расположен на реке Саве, притоке Дуная, на 45,815° северной широты и 15,98306° восточной долготы, на высоте 104 метров над уровнем моря рядом с горным массивом Медведница.
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