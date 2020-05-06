Коронавирус
КоммерсантъВ столице могут ввести масочный режим со следующей недели
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
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Политика
Президент Путин проводит большое совещание по коронавирусу
Президент Путин проводит большое совещание по коронавирусу, на котором будут обсуждаться предложения по поэтапной отмене ограничений, введенных из-за коронавируса.
Эхо Москвы 08:30
Общество
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
На протяжении двух недель в Москве не растёт число госпитализаций больных коронавирусом.
RT на русском 09:38
Шоу-бизнес
Похудевшая Адель показала роскошную фигуру в мини-платье
Для празднования личного торжества в кругу самых близких Адель выбрала закрытое черное платье с объемными рукавами и высоким горлом.
Wday.ru 05:09
Общество
У депутата Госдумы Светланы Максимовой выявлен коронавирус
Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова уведомила, что у депутата парламента Светланы Максимовой был обнаружен коронавирус COVID-19.
Газета.Ru 11:16
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости 11:18
Экономика
Российские регионы получат два миллиарда рублей на поддержку бизнеса
Минэкономразвития России получит два миллиарда рублей на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах.
Lenta.ru 07:47
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Культура
Песня «День Победы» прозвучит на разных языках мира
Песня "День Победы" прозвучит 9 мая на разных языках мира, сообщает Россотрудничество на своей странице в Facebook.
Москва 24 11:07
Происшествия
Бывший начальник уфимской ИК-13 получил реальный срок за взятки
Установлено, что в 2016-2017 годах начальник колонии получал с осужденных взятки от 15 до 100 тысяч рублей за беспрепятственное предоставление им свиданий с супругами и с близкими родственниками.
ГТРК Башкортостан 11:34
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл показали видео с подросшим сыном
Принц Гарри и Меган Маркл к первому дню рождения своего сына Арчи выпустили новое видео с малышом.
News.ru 07:38
Хоккей
«Спартак» поздравил Вячеслава Старшинова с 80-летием
«Спартак» поздравил с 80-летним юбилеем двукратного олимпийского чемпиона, девятикратного чемпиона мира и трехкратного чемпиона СССР Вячеслава Старшинова.
Sports.ru 02:46
Политика
В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов
По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов.
РИА Новости вчера в 20:30
Общество
В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой
На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом вчера в 03:15
Гаджеты
Redmi отметила более 30 млн проданных смартфонов серии Note 8 скидками
Исполнительный директор Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) сообщил о невероятном успехе серии смартфонов Redmi Note 8. По его словам, устройства Redmi Note 8, Redmi Note 8T и Redmi Note 8 Pro разошлись тиражом более 30 миллионов штук по всему миру.
3DNews 08:00
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Экономика
Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования застройщиков составит для зарплатных клиентов 6,2%. Кроме того, Сбербанк на базе "ДомКлик" готовит решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках.
Вести.Ru 05:27
Шоу-бизнес
Марат Башаров пожаловался на избитую им бывшую жену
KP.RU напоминает, что в 2017 году актер сломал нос своей очередной жене, Елизавете Шевырковой, родившей ему сына Марселя.
Российская газета 07:31
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
Политика
Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам
Москва, 6 мая 2020, 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 10:55
Культура
Стефани Майер написала продолжение «Сумерек»
Стефани Майер в ближайшее время издаст продолжение серии романов «Сумерки». Книга получила название «Полуночное солнце» («Midnight sun»).
Культуромания 02:56
Общество
В Москве найден мертвым экс-глава КГБ Эстонии
В Москве найден мертвым экс-глава КГБ Эстонии Карл Кортелайнен, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:56
Общество
В Госдуме придумали, как платить зарплаты в безработицу
Москва, 6 мая 2020, 11:02 — REGNUM В Госдуме в рамках борьбы с безработицей предложили закрепить в Трудовом кодексе понятие оплачиваемых общественных работ.
REGNUM 04:02
Здоровье
85 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области
Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 4 мая о еще 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области за минувшие сутки.
Kursk.com 04 мая в 04:22
Общество
У министра культуры выявлен коронавирус
У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 07:53
Футбол
В Германии разрешили возобновить чемпионат страны по футболу
Власти Германии разрешат возобновить матчи чемпионата страны (Бундеслиги) во второй половине мая.
Дождь 10:46
Общество
Глава Минздрава Нижегородской области подал в отставку
Министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов подал в отставку.
Известия 09:12
Экономика
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 07:45
Авто
В России появилась базовая версия Geely Coolray
Новый кроссовер Geely Coolray, вышедший на российский рынок в трех комплектациях (Luxury, Flagship и Flagship Sport), теперь доступен и в базовой версии Comfort.
Автоновости дня 07:08