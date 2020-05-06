Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ столице могут ввести масочный режим со следующей недели

В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
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В Москве задумались о введении масочного режима

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В столице могут ввести масочный режим со следующей недели

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