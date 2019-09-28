Общество

ИнтерфаксИнтерфаксВ столице начался митинг в поддержку фигурантов «московского дела»

Полиция обеспечивает меры безопасности в центре Москвы, где в воскресенье проходит согласованный с властями митинг "Отпускай" в поддержку фигурантов "московского дела".
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URA.Ruвчера в 17:45

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Прямая трансляция. В Москве пройдет митинг на проспекте Сахарова

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