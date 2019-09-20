Гаджеты
Molnet.ruВ столице стартовали продажи iPhone 11
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Связной: продажи новых iPhone за первые 4 часа выше прошлогодних на 40%
Retail & Loyaltyвчера в 10:15
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Здоровье
В США врачи обнаружили у женщины синюю кровь
Как пишет Daily Mail, во время взятия анализов медики были шокированы тем, что полученная кровь была темно-синего цвета, а кожа и ногти имели синий оттенок.
Астрахань FM 19 сентября в 07:47
Происшествия
Павла Устинова освободили из СИЗО
ТАСС вчера в 06:34
Происшествия
Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом
Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
РБК вчера в 05:18
Политика
Начались переговоры по транзиту газа через Украину
Переговоры касаются транзитных поставок газа из России в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с 2020 года и позднее.
Lenta.ru 19 сентября в 07:05
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM вчера в 18:29
Происшествия
Якутский шаман сообщил о возбуждении против него дела об экстремизме
Интерфакс вчера в 07:09
Армия и оружие
Стрельбу из «Солнцепека» и «Змея Горыныча» сняли на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельб тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" и самоходных реактивных установок разминирования УР-77 "Метеорит" ("Змей Горыныч") на учениях "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 22:48
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Происшествия
Катер с тремя людьми на борту пропал в Азовском море
В Азовском море пропал катер, на борту которого находятся три человека.
Газета.Ru 01:18
Политика
В Белом доме заявили об оккупации Украиной части России
Крым является законной частью Украины и он был незаконно оккупирован Россией.
РИА Новости вчера в 15:01
Политика
На «штурм» «Зоны 51» собрались более двух тысяч человек
РИА Новости вчера в 21:38
Здоровье
Диетологи назвали шесть привычек для быстрого похудения
iReactor вчера в 16:43
Шоу-бизнес
Фигуристы обвинили Ягудина в пиаре на болезни Заворотнюк
Российский фигурист Алексей Ягудин подвергся критике со стороны своих коллег после участия в ток-шоу, посвященном болезни актрисы Анастасии Заворотнюк.
iReactor вчера в 14:19
Общество
Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
Первый покупатель нового iPhone в re:Store на Тверской в Москве не стоял в очереди и приобрел для себя и своей супруги два iPhone 11 Pro Max, передает корреспондент РИА Новости с официального старта продаж.
РИА Новости вчера в 01:33
Хоккей
Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»
Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
ProstoProSport вчера в 07:22
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Политика
Байден призвал Трампа опубликовать стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.
Интерфакс вчера в 22:35
Происшествия
В Вологодской области задержали вора в законе
По данным «Комсомольской правды», задержанным вором в законе может быть Нодар Джинчвелашвили (криминальное прозвище — Шошия).
РБК вчера в 23:54
Футбол
Какой матч покажут бесплатно: расписание трансляций 10-го тура РПЛ
В очередном туре, по традиции, общедоступный телеканал «МАТЧ!» покажет бесплатно только одну игру. 21 сентября 18:55 (время московское).
МК-Спорт вчера в 08:56
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Происшествия
Во Владивостоке загорелся торговый центр на площади 1 тыс. кв. м
Во Владивостоке загорелся торговый центр, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.
РБК вчера в 17:43
Технологии
Определен самый популярный пиратский контент у россиян
Большинство пользователей интернета в России пользуются пиратским, а не лицензионным контентом.
Lenta.ru вчера в 13:26
Шоу-бизнес
Екатерина Климова восхитила поклонников вечерним образом
17 сентября Климова посетила Большой театр. Она пришла на оперу «Евгений Онегин» в черном платье с глубоким декольте.
RuNews24.ru вчера в 05:30
Здоровье
Врачи назвали 7 необычных симптомов развития опухоли в мозге
Предупредить о развитии злокачественной опухоли в мозге могут следующие признаки.
Волгоградская правда 00:48
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 19 сентября в 08:36
Автоспорт
Даниил Квят подвел итоги пятничных тестов Гран-при Сингапура
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги пятничных тестов, которые прошли в рамках Гран-при Сингапура.
News102.ru вчера в 12:02
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости вчера в 09:26
Общество
Онкоцентр Блохина не подтвердил информацию об увольнении 25 врачей
Ранее газета "Известия" сообщила, что около 20-25 детских онкологов собрались уволиться из НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, поводом для этого якобы послужило решение администрации онкоцентра уволить профессора Георгия Менткевича.
РИА Новости вчера в 13:06
Политика
Трюдо обвинили в расизме из-за фотографии начала века
РЕН ТВ 19 сентября в 07:22
Кино
Фильм «Гемини» с Уиллом Смитом произвёл фурор на зрителей предпоказа
UfacityNews.ru вчера в 11:17