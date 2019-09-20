Гаджеты
Molnet.ruВ столице стартовали продажи iPhone 11
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с чего всё началось
Продажи новых смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max начинаются в России в пятницу, 20 сентября, в 08:00 мск.ТАСС19 сентября в 18:54
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Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Происшествия
Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали
Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
RT на русском вчера в 20:10
Политика
Меланья Трамп оконфузилась на открытии памятника Джорджу Вашингтону
Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии монумента Джорджу Вашингтону в американской столице.
РИА Новости вчера в 20:33
Футбол
«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Павлом Мамаевым
"Краснодар" и полузащитник Павел Мамаев по взаимному согласию расторгли контракт, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости вчера в 13:51
Происшествия
Актеров российского спектакля о войне в Донбассе закидали фекалиями
Активисты радикально-патриотического движения SERB прервали показ спектакля «Война близко», который шел вечером 20 сентября в «Театре.doc» в Москве.
Lenta.ru вчера в 16:10
Армия и оружие
Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене
Военную операцию в Йемене начала возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция.
Красная весна 19 сентября в 23:04
Наука
Водопроводная вода может быть причиной возникновения рака
Американские ученые пришли к выводу, что наличие канцерогенов в питьевой воде было причиной возникновения около 100 тысяч онкологических заболеваний в США, пишет Life.
BFM.ru вчера в 17:28
Политика
WP: Трамп считает, что действия США на Украине бессмысленны и раздражают Россию
Американский президент Дональд Трамп считает, что действия США на Украине являются бессмысленными и раздражают Россию, с которой необходимо иметь дружеские отношения.
ТАСС 00:43
Происшествия
В Финляндии завели дело о российских волкособах
Полиция Хельсинки передала в прокуратуру уголовное дело, связанное с нелегальным ввозом волков из России и выращиванием волкособов при том, что скрещивание волков и собак в Финляндии запрещено.
Интерфакс 02:11
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в Европе и России
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Шоу-бизнес
Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца
Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр вчера в 03:48
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал для России новый тариф на транзит газа
«Нафтогаз Украины» рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на ближайшие пять лет.
Lenta.ru 01:50
Футбол
Александр Мостовой: «Кононову пора признать, что у него не получилось»
Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой призвал главного тренера красно-белых Олега Кононова к отставке.
Спорт-Экспресс вчера в 13:43
Политика
Пушков оценил слова Киева о тяжести антироссийских санкций для Запада
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Западу сложно придерживаться санкций против Москвы.
Известия 01:02
Происшествия
Российских детей облили горящим маслом в Турции
Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей.
Известия 19 сентября в 19:21
Баскетбол
Сборная России стартовала на Кубке мира по регби с поражения от Японии
Регбисты сборной России с поражения начали выступления на Кубке мира, проходящем в Японии.
News.ru вчера в 08:45
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Lenta.ru вчера в 04:12
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Экспресс газета вчера в 10:38
Армия и оружие
Трамп решил перебросить дополнительные войска на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск, сообщил в субботу глава Пентагона Марк Эспер.
Интерфакс вчера в 19:07
Авто
Lexus показал свою первую серийную яхту
Мировая премьера первой роскошной яхты Lexus LY 650 состоялась 19 сентября в Бока-Ратоне.
SpeedMe 19 сентября в 07:04
Кино
Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании
News.ru вчера в 16:31
Общество
Онкоцентр Блохина не подтвердил информацию об увольнении 25 врачей
Ранее газета "Известия" сообщила, что около 20-25 детских онкологов собрались уволиться из НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, поводом для этого якобы послужило решение администрации онкоцентра уволить профессора Георгия Менткевича.
РИА Новости вчера в 13:06
Экономика
Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК вчера в 03:58
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл отправились в Рим на свадьбу друзей
Принц Гарри и Меган Маркл отправились в очередное неофициальное путешествие — накануне вечером герцоги Сассекские прилетели в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу друзей.
Salt Mag вчера в 05:08
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru вчера в 15:27
Политика
РЖД могут прекратить обслуживание железных дорог Армении
Ранее в интервью RTVI замминистра транспорта России Владимир Токарев заявил, что российская сторона начала «серьезную проработку вопроса» о досрочном расторжении договора об управлении железной дорогой Армении.
Rambler News Service вчера в 15:21
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
REGNUM вчера в 18:29
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42