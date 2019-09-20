Гаджеты

Molnet.ruMolnet.ruВ столице стартовали продажи iPhone 11

Продажи смартфонов компании Apple нового поколения начались сегодня в Москве.
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с чего всё началось

В России стартуют продажи iPhone 11

Продажи новых смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max начинаются в России в пятницу, 20 сентября, в 08:00 мск.
ТАСС19 сентября в 18:54

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IPhone 11 в России. Что необычного в старте продаж

РБК01:00

«У кого-то „икона“ – звезда Давида, а у нас – яблоко»: как в Петербурге видеоблогер в гордом одиночестве стоял в очереди за новым iPhone

Фонтанка.Рувчера в 04:27

Ритейлеры рассказали о первых продажах новых смартфонов iPhone

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ТАССвчера в 13:37

Первый покупатель iPhone в столице купил два смартфона без очереди

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Россиянин отстоял первым в очереди за новым iPhone три дня. Но оказалось, зря

Life.ruвчера в 02:51
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 02:55, Вашингтон
Происшествия

Цех по обработке древесины полыхает под Екатеринбургом

ТК Звезда 01:54
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Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
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Происшествия

Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали

Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
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РИА Новости вчера в 13:51
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Активисты радикально-патриотического движения SERB прервали показ спектакля «Война близко», который шел вечером 20 сентября в «Театре.doc» в Москве.
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Красная весна 19 сентября в 23:04
Наука

Водопроводная вода может быть причиной возникновения рака

Американские ученые пришли к выводу, что наличие канцерогенов в питьевой воде было причиной возникновения около 100 тысяч онкологических заболеваний в США, пишет Life.
BFM.ru вчера в 17:28
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WP: Трамп считает, что действия США на Украине бессмысленны и раздражают Россию

Американский президент Дональд Трамп считает, что действия США на Украине являются бессмысленными и раздражают Россию, с которой необходимо иметь дружеские отношения.
ТАСС 00:43
Происшествия

В Финляндии завели дело о российских волкособах

Полиция Хельсинки передала в прокуратуру уголовное дело, связанное с нелегальным ввозом волков из России и выращиванием волкособов при том, что скрещивание волков и собак в Финляндии запрещено.
Интерфакс 02:11
Общество

Немецкий журналист сравнил жизнь в Европе и России

Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
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Шоу-бизнес

Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца

Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
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Энергетика

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«Нафтогаз Украины» рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на ближайшие пять лет.
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Политика

Пушков оценил слова Киева о тяжести антироссийских санкций для Запада

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Западу сложно придерживаться санкций против Москвы.
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Происшествия

Российских детей облили горящим маслом в Турции

Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей.
Известия 19 сентября в 19:21
Баскетбол

Сборная России стартовала на Кубке мира по регби с поражения от Японии

Регбисты сборной России с поражения начали выступления на Кубке мира, проходящем в Японии.
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Происшествия

Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Lenta.ru вчера в 04:12
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Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

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Авто

Lexus показал свою первую серийную яхту

Мировая премьера первой роскошной яхты Lexus LY 650 состоялась 19 сентября в Бока-Ратоне.
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РИА Новости вчера в 13:06
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Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян

Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
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Принц Гарри и Меган Маркл отправились в очередное неофициальное путешествие — накануне вечером герцоги Сассекские прилетели в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу друзей.
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Общество

В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

Газета.Ru вчера в 15:27
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Ранее в интервью RTVI замминистра транспорта России Владимир Токарев заявил, что российская сторона начала «серьезную проработку вопроса» о досрочном расторжении договора об управлении железной дорогой Армении.
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Власти Венесуэлы опубликовали видео с Гуайдо и наркоторговцами

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Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

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Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
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