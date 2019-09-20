Продажи новых смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max начинаются в России в пятницу, 20 сентября, в 08:00 мск.

с чего всё началось

Продажи смартфонов компании Apple нового поколения начались сегодня в Москве.

Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.

Происшествия Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Политика Меланья Трамп оконфузилась на открытии памятника Джорджу Вашингтону Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии монумента Джорджу Вашингтону в американской столице.

Футбол «Краснодар» объявил о расторжении контракта с Павлом Мамаевым "Краснодар" и полузащитник Павел Мамаев по взаимному согласию расторгли контракт, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Происшествия Актеров российского спектакля о войне в Донбассе закидали фекалиями Активисты радикально-патриотического движения SERB прервали показ спектакля «Война близко», который шел вечером 20 сентября в «Театре.doc» в Москве.

Армия и оружие Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене Военную операцию в Йемене начала возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция.

Наука Водопроводная вода может быть причиной возникновения рака Американские ученые пришли к выводу, что наличие канцерогенов в питьевой воде было причиной возникновения около 100 тысяч онкологических заболеваний в США, пишет Life.

Политика WP: Трамп считает, что действия США на Украине бессмысленны и раздражают Россию Американский президент Дональд Трамп считает, что действия США на Украине являются бессмысленными и раздражают Россию, с которой необходимо иметь дружеские отношения.

Происшествия В Финляндии завели дело о российских волкособах Полиция Хельсинки передала в прокуратуру уголовное дело, связанное с нелегальным ввозом волков из России и выращиванием волкособов при том, что скрещивание волков и собак в Финляндии запрещено.

Общество Немецкий журналист сравнил жизнь в Европе и России Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.

Энергетика «Нафтогаз» рассчитал для России новый тариф на транзит газа «Нафтогаз Украины» рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на ближайшие пять лет.

Политика Пушков оценил слова Киева о тяжести антироссийских санкций для Запада Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Западу сложно придерживаться санкций против Москвы.

Происшествия Российских детей облили горящим маслом в Турции Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей.

Армия и оружие Трамп решил перебросить дополнительные войска на Ближний Восток Президент США Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск, сообщил в субботу глава Пентагона Марк Эспер.

Авто Lexus показал свою первую серийную яхту Мировая премьера первой роскошной яхты Lexus LY 650 состоялась 19 сентября в Бока-Ратоне.

Общество Онкоцентр Блохина не подтвердил информацию об увольнении 25 врачей Ранее газета "Известия" сообщила, что около 20-25 детских онкологов собрались уволиться из НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, поводом для этого якобы послужило решение администрации онкоцентра уволить профессора Георгия Менткевича.

Экономика Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл отправились в Рим на свадьбу друзей Принц Гарри и Меган Маркл отправились в очередное неофициальное путешествие — накануне вечером герцоги Сассекские прилетели в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу друзей.

Политика РЖД могут прекратить обслуживание железных дорог Армении Ранее в интервью RTVI замминистра транспорта России Владимир Токарев заявил, что российская сторона начала «серьезную проработку вопроса» о досрочном расторжении договора об управлении железной дорогой Армении.