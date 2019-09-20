Продажи новых смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max начинаются в России в пятницу, 20 сентября, в 08:00 мск.

с чего всё началось

Продажи смартфонов компании Apple нового поколения начались сегодня в Москве.

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