Ночь на понедельник, 30 декабря, может стать самой холодной за весь месяц в Москве и Подмосковье. Об этом сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

с чего всё началось

В воскресенье и в ночь на понедельник погоду будет определять область высокого давления, антициклон будет по-настоящему мощным. Ночь ожидается морозная. Мы прогнозируем, что это будет самая холодная ночь в декабре. В Москве ночные температуры -6...-4 °С, по области до -9 °С.

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