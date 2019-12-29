Общество

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Ночь на понедельник, 30 декабря, может стать самой холодной в декабре в Москве и Подмосковье. Об этом рассказал 29 декабря исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Роман Вильфанд
В воскресенье и в ночь на понедельник погоду будет определять область высокого давления, антициклон будет по-настоящему мощным. Ночь ожидается морозная. Мы прогнозируем, что это будет самая холодная ночь в декабре. В Москве ночные температуры -6...-4 °С, по области до -9 °С.
— Роман ВильфандRT на русском 07:03
с чего всё началось

Самая холодная ночь декабря ожидается в Москве и области в понедельник

Ночь на понедельник, 30 декабря, может стать самой холодной за весь месяц в Москве и Подмосковье. Об этом сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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