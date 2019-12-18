Здоровье

Эхо МосквыЭхо МосквыВ Москве под угрозой закрытия оказалась 11-я гинекологическая больница

Дело сегодня дошло до вызова в клинику бойцов Росгвардии и полиции. Рейдерским захватом называют врачи гинекологической больницы во Втором Щипковском переулке события, которые происходят в клинике с начала месяца. Врачам и санитаркам 6 декабря главный врач предложил уволиться.
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В онкологическую больницу в Москве вызвали Росгвардию из-за врачей, рассказавших об угрозе увольнения

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Lenta.ru03:53

В Москве под угрозой закрытия оказалась 11-я гинекологическая больница

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