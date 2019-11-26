Армия и оружие
ИнтерфаксВ столкновении двух вертолетов в Мали погибли 13 французских военных
В результате столкновения двух вертолетов в ходе боевых операций в Мали погибли 13 французских военнослужащих, сообщили в Елисейском дворце. Катастрофа произошла вечером 25 ноября. Причины столкновения вертолетов не называются.
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Общество
Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты
Ранее по итогам уголовного разбирательства был заявлен иск на 46,5 миллионов рублей. Позже ущерб сократили до 40,6 миллионов.
Культура
Дягилевский фестиваль в Перми возглавит Теодор Курентзис
В театре оперы и балета подтвердили, что художественным руководителем Дягилевского фестиваля в Перми будет Теодор Курентзис.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400.
Армия и оружие
В России прошли испытания нового робота для армии
В России успешно завершились государственные испытания робота для отечественной армии «Кунгас», сообщил главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, пишут РИА Новости.
Политика
К посольству Украины принесли унитазы взамен исчезнувших с кораблей
Активисты принесли раскрашенные в цвета украинского флага унитазы с надписью «Поддержим боевую мощь Украины» к посольству страны в Москве.
Общество
Плетнева высказалась за выходной 31 декабря
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, решившего сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Спорт
Ларов отреагировал на рекомендации ВАДА в отношении России
Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал не делать поспешных выводов в связи с рекомендацией исполкому Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отстранить Россию от международных соревнований.
Происшествия
В Иркутске сгорел мебельный магазин
Иркутские пожарные ликвидировали открытое горение в мебельном магазине, сообщает сайт ГУ МЧС по Иркутской области.
Кино
Фильм об инициативной группе Bellingcat получил премию Emmy
Лента, посвященная инициативной группе Bellingcat, стала лауреатом международной премии Академии телевизионных наук и искусств Emmy (International Emmy Awards) в номинации "Лучший документальный фильм".
Армия и оружие
Лавров заявил, что курды потеряли интерес к меморандуму РФ и Турции
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что радикальные курды потеряли интерес к меморандуму России и Турции сразу после возвращения войск США на север Сирии.
Происшествия
В Иркутске подросток помог остановить насильника, похитившего девочку
Крики ребенка услышал мимо проходивший 16-летний подросток. Он бросился за помощью к мужчине, находившемуся неподалеку.
Гаджеты
Honor представил смартфоны Honor V30 и V30 Pro
Honor, бренд китайском компании Huawei, презентовал новые смартфоны Honor V30 и V30 Pro.
Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Киеву кораблей
Главы государств затронули ситуацию с передачей трех военных кораблей, использованных Киевом в провокации в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года.
Политика
В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища
Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев показал свои фото в подростковом возрасте
Популярный российский теле - и радиоведущий Дмитрий Шепелев поделился с пользователями Сети своими фотографиями, на которых он изображен в подростковом возрасте.
Происшествия
В центре Москвы девушку избили и насильно остригли
В Москве, в апартаментах на Пресненской набережной мужчина напал на девушку и избил ее. Инцидент произошел 28 октября 2019 года.
Происшествия
В ЕАО арестован священник по подозрению в растлении детей
Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района по подозрению в растлении несовершеннолетних.
Происшествия
ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами
ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Гаджеты
В России появится смартфон Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google
Стоит отметить, что в Европе указная модель смартфона предлагается тоже без сервисов Google.
Футбол
Мостовой: Советую Дзюбе игнорировать выкрики фанатов
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в интервью "РГ" оценил шансы нашей команды на выход в плей-офф Евро-2020, а также посоветовал Артему Дзюбе не обращать внимания на оскорбления.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Происшествия
Мать брошенного в Подмосковье младенца пришла в полицию
Космос
NASA назвало даты возможного столкновения Земли с астероидом
Ученые из NASA проанализировали траекторию полета астероида Апофис. Астрономы назвали даты возможного столкновения небесного тела с Землей.
Авто
Новый Volkswagen Jetta сертифицирован для России
Седьмое поколение седана Volkswagen Jetta получило ОТТС для российского рынка.
Финансы
Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро из-за отсутствия прибыли.
Политика
МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Шоу-бизнес
Актриса Мария Миронова впервые вышла в свет после родов
Известная актриса Мария Миронова впервые после рождения сына Федора вышла в свет.