РПЛ
Нева СпортВ субботу пройдут четыре матча 12-го тура РПЛ
В субботу, 5 октября, стартует двенадцатый тур чемпионата России. В рамках РПЛ пройдут четыре игры. Тур откроется в Уфе, где подопечные Вадима Валентиновича Евсеева будут экзаменовать новую команду Игоря Шалимова «Ахмат» — дуэль бывших спартаковцев.
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Как встречает свой юбилей Александр Михайлов
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Экономика
Число личных банкротств в России побило прошлогодний рекорд
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Гребенщиков рассказал, кого имел ввиду в песне «Вечерний М»
Музыкант Борис Гребенщиков прокомментировал свою новую песню "Вечерний М", в которой поется о пропагандисте российского телевидения.
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Американский президент Дональд Трамп считает Украину коррумпированной страной, полной «ужасных людей».
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Экс-депутат погиб после нападения медведя в Якутии
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Общество
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Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
Происшествия
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Кстати, по некоторой информации присутствующим запретили снимать на свадьбе и выкладывать фото и видеоматериалы в Сеть, однако на страницах Димы Билана и Яны Рудковской появились видеоролики и фотографии, сделанные на свадьбе.
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Второй свидетель (сотрудник американской разведки) по делу о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским может дать более точную информацию, чем та, что предоставил первый свидетель.
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Армия и оружие
Турция может принять решение о начале операции в Сирии в ближайшие дни
Решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято "сегодня или завтра", заявил президент Турции Тайип Эрдоган.