РПЛ

Нева СпортНева СпортВ субботу пройдут четыре матча 12-го тура РПЛ

В субботу, 5 октября, стартует двенадцатый тур чемпионата России. В рамках РПЛ пройдут четыре игры. Тур откроется в Уфе, где подопечные Вадима Валентиновича Евсеева будут экзаменовать новую команду Игоря Шалимова «Ахмат» — дуэль бывших спартаковцев.
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«Ростов» — ЦСКА, «Краснодар» — «Спартак»: прогнозы на 12-й тур РПЛ

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РПЛ. «Спартак» сыграет с «Краснодаром» и другие матчи 12 тура

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Премьер-лига, 12-й тур: все результаты

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В субботу пройдут четыре матча 12-го тура РПЛ

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Нейросети научили выявлять запрещенный к показу контент в видеопотоке

Специалисты из Центра компетенций НТИ "Центр технологий распределенных реестров СПбГУ" создали уникальное программное обеспечение на основе нейросетей для определения нежелательного контента.
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В Иркутской области катер с пассажирами врезался в берег

На Иркутском водохранилище катер врезался в берег в районе Чертугеевского залива, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета.
РИА Новости 04:11
Футбол

Мамаев провел первую тренировку в «Ростове»

Официальный сайт «Ростова» сообщил, что новичок команды Павел Мамаев провел первую тренировку в общей группе.
Metaratings вчера в 07:33
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Трейлер Ghost Recon Breakpoint посвящён оптимизациям под AMD

Французское издательство уже выпускало ролик с рассказом о массе оптимизаций Ghost Recon Breakpoint для ПК, а теперь решило напомнить об этом кратким трейлером.
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В Подмосковье жестоко убита 17-летняя студентка

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Транспорт

Электросамокаты и гироскутеры могут попасть в ПДД

В Правилах дорожного движения может появиться новый термин — «средства индивидуальной мобильности».
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Происшествия

Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ

Число погибших в результате протестов в Ираке со вторника увеличилось до 65 человек, передает Sky News Arabia со ссылкой на источники в местных силах безопасности и среди медиков.
РИА Новости вчера в 18:21
Здоровье

Медики объяснили, почему опасно пить чай с сахаром

Сахар, в свою очередь, неблагоприятно влияет на метаболизм, замедляя его, и провоцирует отложения в районе живота и таза весьма опасного для здоровья висцерального жира.
RuNews24.ru 02 октября в 06:47
Армия и оружие

Опубликованы кадры боевых стрельб Ка-52 «Аллигатор»

Опубликовано видео боевых стрельб ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» реактивными снарядами, которые прошли в ходе учений под Хабаровском.
RT на русском 03:57
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Названы восемь омолаживающих продуктов

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Происшествия

В Якутии уволилась учитель, грозившая ребенку «спустить шкуру»

РИА Новости вчера в 23:13
Культура

Настя Ивлеева стала победителем премии ТЭФИ

ТЭ́ФИ — российская национальная телевизионная премия, которая вручается за высшие достижения в области телевизионных искусств.
Культуромания 02 октября в 16:43
Общество

В понедельник в столичном регионе может выпасть снег

ТАСС 03:17
Наука

Экзоскелет помог парализованному человеку вновь начать ходить

Благодаря разработке парализованный человек смог начать ходить.
Экономика сегодня вчера в 13:39
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Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским

РИА Новости вчера в 21:35
Фигурное катание

Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
РБК 03:46
Кино

Как встречает свой юбилей Александр Михайлов

Народный артист РСФСР, талантливый актёр и без преувеличения кумир миллионов - Александр Михайлов 5 октября празднует 75-летие.
ТВ Центр 04:21
Экономика

Число личных банкротств в России побило прошлогодний рекорд

Процедура личного банкротства существует с 2015 года, с тех пор число банкротов-физлиц постоянно растет.
РБК 03 октября в 09:00
Культура

Гребенщиков рассказал, кого имел ввиду в песне «Вечерний М»

Музыкант Борис Гребенщиков прокомментировал свою новую песню "Вечерний М", в которой поется о пропагандисте российского телевидения.
Neva.Today вчера в 17:10
Политика

Волкер рассказал об отношении Трампа к Украине

Американский президент Дональд Трамп считает Украину коррумпированной страной, полной «ужасных людей».
Известия вчера в 20:08
Происшествия

Экс-депутат погиб после нападения медведя в Якутии

Экс-депутат государственного собрания Якутии Александр Крылов погиб после нападения медведя в Оймяконском районе.
Газета.Ru 03:09
Общество

Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию

Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
РБК вчера в 09:05
Происшествия

В Петербурге автокран упал в реку

В Санкт-Петербурге автокран упал в реку. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
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Шоу-бизнес

Рудковская показала фото со свадьбы Клюкиной

Кстати, по некоторой информации присутствующим запретили снимать на свадьбе и выкладывать фото и видеоматериалы в Сеть, однако на страницах Димы Билана и Яны Рудковской появились видеоролики и фотографии, сделанные на свадьбе.
Uznayvse.ru вчера в 17:04
Политика

Найден второй свидетель по делу о разговоре Трампа с Зеленским

Второй свидетель (сотрудник американской разведки) по делу о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским может дать более точную информацию, чем та, что предоставил первый свидетель.
News.ru 04:41
Политика

Путин поздравил учителей с профессиональным праздником

RT на русском 03:32
Армия и оружие

Турция может принять решение о начале операции в Сирии в ближайшие дни

Решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято "сегодня или завтра", заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
РИА Новости 04:27
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