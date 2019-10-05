РПЛ
Нева СпортВ субботу пройдут четыре матча 12-го тура РПЛ
Рубин
|Вратарь
22
|Защитник
3
5
29
33
|Полузащитник
7
10
11
18
88
|Нападающий
8
Тамбов
|Вратарь
88
|Защитник
27
55
58
|Полузащитник
8
19
25
77
92
|Нападающий
7
13
В субботу, 5 октября, стартует двенадцатый тур чемпионата России. В рамках РПЛ пройдут четыре игры. Тур откроется в Уфе, где подопечные Вадима Валентиновича Евсеева будут экзаменовать новую команду Игоря Шалимова «Ахмат» — дуэль бывших спартаковцев.
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