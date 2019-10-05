РПЛ

Нева СпортНева СпортВ субботу пройдут четыре матча 12-го тура РПЛ

Рубин — Тамбов
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Казань, Стадион «Казань Арена»
Рубин
Вратарь
22
Юрий Дюпин
  
Защитник
3
Константин Плиев
  
5
Филип Уремович
  
29
Виталий Денисов
  
33
Олег Данченко
  
Полузащитник
7
Вячеслав Подберезкин
  
10
Игорь Коновалов
  
11
Зураб Давиташвили
  
18
Павел Могилевец
  
88
Александр Ташаев
  
Нападающий
8
Видар Орн Кьяртанссон
  
Тамбов
Вратарь
88
Георгий Шелия
  
Защитник
27
Алексей Грицаенко
  
55
Максим Осипенко
  
58
Адессойе Ойеволе
  
Полузащитник
8
Антон Килин
  
19
Георгий Мелкадзе
  
25
Павел Карасев
  
77
Михаил Костюков
  
92
Валерий Чуперка
  
Нападающий
7
Олег Чернышев
  
13
Владимир Обухов
  
В субботу, 5 октября, стартует двенадцатый тур чемпионата России. В рамках РПЛ пройдут четыре игры. Тур откроется в Уфе, где подопечные Вадима Валентиновича Евсеева будут экзаменовать новую команду Игоря Шалимова «Ахмат» — дуэль бывших спартаковцев.
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола конца 2000-х и начала 2010-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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