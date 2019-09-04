РПЛ

Нева СпортНева СпортВ субботу пройдут четыре матча 12-го тура РПЛ

В субботу, 5 октября, стартует двенадцатый тур чемпионата России. В рамках РПЛ пройдут четыре игры. Тур откроется в Уфе, где подопечные Вадима Валентиновича Евсеева будут экзаменовать новую команду Игоря Шалимова «Ахмат» — дуэль бывших спартаковцев.
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Чемпионат России по футболу — 2019/20: расписание матчей 12-го тура

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Чемпионат России. «Уфа» примет «Ахмат», «Оренбург» сыграет с «Динамо»

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В субботу пройдут четыре матча 12-го тура РПЛ

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Когда дико нужно побеждать

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Спорт Mail.ru покажет в прямом эфире все матчи 12-го тура РПЛ

Sportmail.ruвчера в 10:05
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 03:13, Ашберн
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Журнал Time узнал о планах Дональда Трампа предложить Северной Корее сделку по санкциям.
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Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах

Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
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В Якутии уволилась учитель, грозившая ребенку «спустить шкуру»

Учитель в Якутии, грозившая ребенку "спустить шкуру" за потерянную тетрадь, уволилась из школы по собственному желанию, сообщил министр образования и науки республики Владимир Егоров.
РИА Новости вчера в 23:13
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СМИ узнали детали поправок в ПДД из-за гироскутеров и электросамокатов

Речь идет об электросамокатах, моноколесах и гироскутерах заявил в эфире «Коммерсантъ-FM» начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.
РБК вчера в 23:58
Происшествия

Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК

Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
ТАСС вчера в 03:25
Политика

Российский телеведущий объяснил необходимость обсуждать Украину

Ведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов объяснил важность обсуждения ситуации на Украине.
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Волкер рассказал об отношении Трампа к Украине

Американский президент Дональд Трамп считает Украину коррумпированной страной, полной «ужасных людей».
Известия вчера в 20:08
Политика

Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским

РИА Новости вчера в 21:35
Происшествия

В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак

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Наука

Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии

Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже вчера в 11:21
Политика

Рейтинг Байдена упал на фоне скандала в США

Рейтинг главного соперника Дональда Трампа, кандидата в президенты США Джо Байдена снизился почти до минимальной отметки со времен его вступления в президентскую гонку.
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Корешков уступил Ларкину на Bellator 229

Российский боец смешанных единоборств Андрей Корешков проиграл американцу Лоренсу Ларкину в главном бою турнира Bellator 229, который проходил в Калифорнии.
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Шоу-бизнес

Звезду Stand Up Юлию Ахмедову госпитализировали с нервным срывом

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Опубликовано видео боевых стрельб ударных вертолетов Ка-52

Летчики армейской авиации Восточного военного округа на ударных вертолетах Ка-52 "Аллигатор" уничтожили колонну техники на учениях под Хабаровском.
РИА Новости 03:06
Волейбол

Российские волейболисты проиграли бразильцам на Кубке мира

После четырех матчей сборная России занимает шестое место в турнирной таблице Кубка мира, одержав две победы.
ТАСС Спорт 02:54
Футбол

Матч Лиги Европы прервал дрон с флагом Нагорного Карабаха

Появилось сообщение о незапланированном перерыве в матче между люксембургским «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабохом» в Лиге Европы из-за появления дрона с флагом Нагорного Карабаха.
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Политика

В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты

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Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»

Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
RT на русском вчера в 09:46
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Видеокарты NVIDIA Ampere стоит ожидать на рынке до середины будущего года

Ряд профильных СМИ со ссылкой на источники в отрасли сообщает, что видеокарты NVIDIA на базе чипов с архитектурой Ampere выйдут в первой половине 2020 года.
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Политика

Трамп распорядился сократить штат Совета национальной безопасности

Американский лидер Дональд Трамп намерен существенно сократить штат сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ).
Политика Сегодня 03:01
Политика

Демократы нашли доказательства того, что Трамп шантажировал Зеленского

Опубликованная смс-переписка сотрудников Госдепартамента США и помощника президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака подтверждает слухи о том, что американский лидер Дональд Трамп пытался шантажировать своего коллегу из Киева.
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Политика

В ПАСЕ попытались сорвать выступление Петра Толстого

Неизвестный мужчина попытался сорвать выступление российского делегата и депутата Госдумы Петра Толстого на ПАСЕ, посвященное протестам оппозиции в Москве, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Московский Комсомолец 03 октября в 10:49
Шоу-бизнес

В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной

Стало известно также, что на свадьбе присутствовали Николай Басков, который вел вторую часть церемонии, и Дима Билан, а также Яна Рудковская.
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Петросян попал в занятую Степаненко квартиру

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Евгения Медведева победила на предсезонном турнире в Китае

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Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Хоккей

Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал дебют российского вратаря

Газета.Ru 01:14
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Полностью обеспечить Крым и Севастополь водой планируется к 2025 году

Потребность Республики Крым и города Севастополя в воде планируют полностью закрыть к 2025 году после реконструкции водовода и Межгорного водохранилища.
ТАСС 00:08
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Энрике Иглесиас показал фото сына от Анны Курниковой

Испанский певец Энрике Иглесиас показал на своей странице в Instagram фотографию своего сына Николаса.
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