РПЛ
Нева СпортВ субботу пройдут четыре матча 12-го тура РПЛ
В субботу, 5 октября, стартует двенадцатый тур чемпионата России. В рамках РПЛ пройдут четыре игры. Тур откроется в Уфе, где подопечные Вадима Валентиновича Евсеева будут экзаменовать новую команду Игоря Шалимова «Ахмат» — дуэль бывших спартаковцев.
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У Ксении Бородиной «волосы встали дыбом» от иска Грудинина
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Трамп хочет предложить КНДР сделку по санкциям
Журнал Time узнал о планах Дональда Трампа предложить Северной Корее сделку по санкциям.
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Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
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Учитель в Якутии, грозившая ребенку "спустить шкуру" за потерянную тетрадь, уволилась из школы по собственному желанию, сообщил министр образования и науки республики Владимир Егоров.
Транспорт
СМИ узнали детали поправок в ПДД из-за гироскутеров и электросамокатов
Речь идет об электросамокатах, моноколесах и гироскутерах заявил в эфире «Коммерсантъ-FM» начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.
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Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
Политика
Российский телеведущий объяснил необходимость обсуждать Украину
Ведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов объяснил важность обсуждения ситуации на Украине.
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В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак
Наука
Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии
Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Политика
Рейтинг Байдена упал на фоне скандала в США
Рейтинг главного соперника Дональда Трампа, кандидата в президенты США Джо Байдена снизился почти до минимальной отметки со времен его вступления в президентскую гонку.
Единоборства
Корешков уступил Ларкину на Bellator 229
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Звезду Stand Up Юлию Ахмедову госпитализировали с нервным срывом
Армия и оружие
Опубликовано видео боевых стрельб ударных вертолетов Ка-52
Летчики армейской авиации Восточного военного округа на ударных вертолетах Ка-52 "Аллигатор" уничтожили колонну техники на учениях под Хабаровском.
Волейбол
Российские волейболисты проиграли бразильцам на Кубке мира
После четырех матчей сборная России занимает шестое место в турнирной таблице Кубка мира, одержав две победы.
Футбол
Матч Лиги Европы прервал дрон с флагом Нагорного Карабаха
Появилось сообщение о незапланированном перерыве в матче между люксембургским «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабохом» в Лиге Европы из-за появления дрона с флагом Нагорного Карабаха.
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Политика
Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»
Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
Гаджеты
Видеокарты NVIDIA Ampere стоит ожидать на рынке до середины будущего года
Ряд профильных СМИ со ссылкой на источники в отрасли сообщает, что видеокарты NVIDIA на базе чипов с архитектурой Ampere выйдут в первой половине 2020 года.
Политика
Трамп распорядился сократить штат Совета национальной безопасности
Американский лидер Дональд Трамп намерен существенно сократить штат сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ).
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Демократы нашли доказательства того, что Трамп шантажировал Зеленского
Опубликованная смс-переписка сотрудников Госдепартамента США и помощника президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака подтверждает слухи о том, что американский лидер Дональд Трамп пытался шантажировать своего коллегу из Киева.
Политика
В ПАСЕ попытались сорвать выступление Петра Толстого
Неизвестный мужчина попытался сорвать выступление российского делегата и депутата Госдумы Петра Толстого на ПАСЕ, посвященное протестам оппозиции в Москве, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной
Стало известно также, что на свадьбе присутствовали Николай Басков, который вел вторую часть церемонии, и Дима Билан, а также Яна Рудковская.
Шоу-бизнес
Петросян попал в занятую Степаненко квартиру
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Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Политика
Полностью обеспечить Крым и Севастополь водой планируется к 2025 году
Потребность Республики Крым и города Севастополя в воде планируют полностью закрыть к 2025 году после реконструкции водовода и Межгорного водохранилища.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал фото сына от Анны Курниковой
Испанский певец Энрике Иглесиас показал на своей странице в Instagram фотографию своего сына Николаса.