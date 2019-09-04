В субботу, 5 октября, стартует двенадцатый тур чемпионата России. В рамках РПЛ пройдут четыре игры. Тур откроется в Уфе, где подопечные Вадима Валентиновича Евсеева будут экзаменовать новую команду Игоря Шалимова «Ахмат» — дуэль бывших спартаковцев.

В субботу пройдут четыре матча 12-го тура РПЛ

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