В субботу, 5 октября, стартует двенадцатый тур чемпионата России. В рамках РПЛ пройдут четыре игры. Тур откроется в Уфе, где подопечные Вадима Валентиновича Евсеева будут экзаменовать новую команду Игоря Шалимова «Ахмат» — дуэль бывших спартаковцев.

В субботу пройдут четыре матча 12-го тура РПЛ

Политика Польша планирует прекратить поставки газа из России Как известно уже через 3 года (в 2022 г.) завершаются контрактные отношения между РФ и Польшей на поставку природного газа.

Недвижимость Аренда однокомнатных квартир в России подорожала до уровня 2014 года В сравнении со вторым кварталом стоимость найма однушек выросла на 1,2% (15694 руб.) По подсчетам аналитиков портала, текущая стоимость найма однокомнатных квартир приблизилась к уровню 2014 года, когда снять ее в среднем по России стоило 16046 руб. в месяц (это рекордный показатель за всю историю наблюдений).

Политика Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.

Происшествия В Петербурге автокран упал в реку В Санкт-Петербурге автокран упал в реку. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Авто Летающие автомобили начнут собирать в Новосибирске Ранее в 2017 году о планах создать "летающий внедорожник" заявлял ведущий консультант направления физико-технических исследований ФПИ Ян Чибисов.

Транспорт В ПДД введут гироскутеры и электросамокаты В ПДД намерены внести термин "средства индивидуальной мобильности", который будет касаться в то числе электросамокатов и гироскутеров.

Политика Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, которые раздавали жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.

Армия и оружие Эрдоган не исключил начала операции в Сирии в ближайшее время Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция Турции в Сирии может начать в ближайшие дни, сообщает ТАСС Заявление о создании зоны безопасности в Сирии Эрдоган сделал в Анкаре во время выступления, которое транслировало местное ТВ.