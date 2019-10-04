РПЛ
Bash.NewsФК «Уфа» готовится к матчу против грозненского «Ахмата»
В 11 турах чеченская команда набрала лишь 9 очков и на данный момент располагается на предпоследнем месте в таблице. Сейчас подопечные Вадима Евсеева готовятся к поединку против «Ахмата».
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В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной
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В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Тело 15-летней девушки было найдено в заброшенном здании.
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Эрдоган не исключил начала операции в Сирии в ближайшее время
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция Турции в Сирии может начать в ближайшие дни, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:38
Культура
Первый канал поменял правила голосования в шоу «Голос»
Первый канал решил поменять правила голосования в шоу «Голос», пишет «Интерфакс».
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Наука
На возникновение раковых опухолей не влияет красное мясо
МедиаПоток 05:50
Общество
Принц Гарри подал в суд на британские газеты
МИР 24 вчера в 16:01
Происшествия
Совладельца блинных «Теремок» объявили в розыск
Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных «Теремок», бизнесмена Романа Фукса.
Lenta.ru 06:26
Общество
Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает удачным эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход в четырех регионах России и предлагает распространить этот опыт на все субъекты РФ с 2020 года.
Российская газета вчера в 04:55
Кино
Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве
Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
News.ru 03 октября в 02:25
Политика
Голландия призвала изучить роль Украины в крушении MH17
Российская газета 01 октября в 19:58
Футбол
«Уфа» призвала к отставке Егорова из-за судейства в матче с «Ахматом»
Пресс-служба «Уфы» опубликовала видеоподборку спорных эпизодов из матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:1), прикрепив хештег #ЕгоровУходи.
Чемпионат 07:39
Гаджеты
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold оценен в 160 тысяч рублей
Megaobzor.com 03 октября в 07:57
Шоу-бизнес
Мэйси Уильямс стыдилась своего тела на съемках «Игры престолов»
Исполнительница роли Арьи Старк в культовой «Игре престолов» призналась, что во время съемок в саге, она начала стесняться и даже стыдиться своего тела.
Телепрограмма вчера в 17:20
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Газета.Ru вчера в 17:54
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Бочкарева ответила критикам цитатой Чаадаева
Актриса Наталья Бочкарева ответила на критику, обрушившуюся на нее после скандала с наркотиками, с которыми ее якобы задержали правоохранители.
РИА Новости 06:10
Политика
Лукашенко призвал Зеленского помочь с ракетостроением
Газета.Ru вчера в 09:32
Экономика
Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян
В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
РБК 06:16
Транспорт
В ПДД введут гироскутеры и электросамокаты
В ПДД намерены внести термин "средства индивидуальной мобильности", который будет касаться в то числе электросамокатов и гироскутеров.
Газета.Ru 01:51
Происшествия
В Тольятти при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
Известия вчера в 22:20
Политика
Белых заявил, что Медведев «ни за кого в жизни не пытался заступиться»
Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года, в 2014 году его избрали на второй срок.
РБК 03:00
Армия и оружие
В ВКС оценили сроки ответного ядерного удара в случае нападения на Россию
В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.
РИА Новости 06:17
Политика
Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями.
Вести.Ru 06:59
Наука
Экзоскелет помог парализованному человеку вновь начать ходить
Благодаря разработке парализованный человек смог начать ходить.
Экономика сегодня вчера в 13:39
Армия и оружие
В Тульской области открыли мост, построенный специалистами ЗВО
Строительство новой переправы бригады сводных мостовых подразделений ЗВО провели в кратчайшие сроки в рамках тактико-специальных учений.
ТАСС 07:06
Наука
Лук и стрелы: как передовые технологии позволили чернокожим захватить Европу
Находки твердо датируются 40-45 тысячами лет и относятся к улуццинской археологической культуре — одной из первых, имеющей отношение к человеку современного вида в Европе.
Naked Science вчера в 03:52
Авто
В октябре АвтоВАЗ предлагает Lada Largus CNG по выгодной цене
В программе «Осенее предложение» теперь участвуют Lada Largus универсал CNG, Lada Largus Cross CNG и Lada Largus фургон CNG.
SpeedMe 02 октября в 01:00
Армия и оружие
Появилось видео боевых стрельб вертолетов Ка-52
Российские военные провели боевые учения на вертолетах Ка-52 «Аллигатор». Во время отработки маневров они стреляли реактивными снарядами.
Телеканал 360° 04:07
Политика
Венгрия забирает паспорта, выданные украинцам в Закарпатье
Бывший глава Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль заявил в интервью изданию "Обозреватель", что венгерские власти массово забирают паспорта, которые выдавали в Закарпатье.
РИА Новости 05:35
Политика
Трамп сократит штат Совета нацбезопасности США
Президент США Дональд Трамп распорядился значительно сократить количество сотрудников в Совете национальной безопасности (СНБ) - консультативном органе при президенте США для решения наиболее важных вопросов национальной безопасности и внешней политики.
Российская газета 07:38