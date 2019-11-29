Футбол
Советский спортВ субботу состоится жеребьевка Евро-2020
В субботу в Бухаресте пройдет жеребьевка финального турнира Евро-2020, по итогам которой сборная России узнает своего третьего соперника на групповом этапе.
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Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк покинул Россию
Культура
Знаменитый мультсериал «Симпсоны» могут закрыть в следующем году
32-й сезон может стать заключительным в его истории, рассказал композитор Дэнни Эльфман, написавший музыку к популярному мультипликационному сериалу.
Происшествия
В Албании завершились спасательные операции после землетрясения
Поисково-спасательные операции после землетрясения магнитудой 6,4 в Албании, произошедшего в ночь с 25 на 26 ноября, официально завершились.
Политика
«Нафтогаз» сообщил о проблемах с взысканием долга с «Газпрома»
Украина не везде может взыскать с "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Происшествия
В Москве мужчина открыл стрельбу в гостинице
На северо-востоке Москвы мужчина устроил вооруженную разборку в гостинице.
Происшествия
Экс-министра финансов Ингушетии осудили за растрату двух миллиардов
Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев признан виновным в нецелевом расходовании двух миллиардов рублей из федерального бюджета.
Происшествия
На Урале за взятку задержан высокопоставленный руководитель СКР
В Екатеринбурге за взятку в 2 миллиона рублей задержан первый заместитель руководителя Следственного управления (СУ) СК РФ по Свердловской области Михаил Бусылко.
Происшествия
В Ленобласти обнаружили безголовый скелет пенсионерки
Как отмечается, труп пенсионерки нашли на территории участка садоводства "Дружба" 28 ноября. У скелета отсутствовали череп и часть костей.
Политика
Путин в конце декабря проведет встречу с крупным российским бизнесом
Президент Владимир Путин планирует в конце декабря провести ставшую уже традиционной встречу с руководителями крупного российского бизнеса.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Политика
Суд Амстердама возобновит процесс по скифскому золоту в декабре
Апелляционный суд Амстердама намерен возобновить процесс по скифскому золоту из крымских музеев в конце 2019 - начале 2020 года.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Красноярском
Появилось видео с места ДТП с участием легковушки и грузовика в Красноярском крае, в результате которого погибли двое взрослых и трое детей.
Армия и оружие
Зеленский изменил воинские звания на Украине под стандарты НАТО
Происшествия
Пилот погиб при падении частного вертолета на Кубани
Частный вертолет Robinson R66 разбился в субботу, 30 ноября, неподалеку от села Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03% (-0.0003) до $1.1008 с $1.1011 предыдущего закрытия.
Авто
Составлен рейтинг новых внедорожников в РФ ценой до 1 млн рублей
Напомним, что средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).
Единоборства
Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.
Футбол
Нападающий «Зенита» Малком тренируется с «Коринтиансом»
Пресс-служба футбольного клуба «Зенит» сообщила, что бразильский нападающий улетел в Бразилию, где восстанавливается после полученной травмы.
Здоровье
Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками
Германский врач-онколог выделил и назвал самые первые признаки развития рака поджелудочной железы в организме человека.
Футбол
Головин высказался об оскорблениях фанатов в адрес Дзюбы
Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал ситуацию с Артёмом Дзюбой и фанатами.
Происшествия
Среди пострадавших в Гааге оказались дети
Отмечается, что с семьями детей уже установили контакт.
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал
Матч Россия - Италия состоится завтра, 30 ноября, в 22:15 по Мск.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН
Украинские делегаты пытались сорвать выступление представителя России с докладом в ООН.
Происшествия
На Украине признаны виновными 59 человек в делах Майдана
На Украине суд признал виновными 59 человек в делах Евромайдана, по отношению к 46 приняты обвинительные акты.
Общество
Венгрия отказалась от «Евровидения» из-за геев
Венгрия отказалась от участия в международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2020 году.
Экономика
Минфин отказался выделить деньги из бюджета на ВСМ Москва – Петербург
Минфин не собирается выделять деньги из бюджета на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, заявил РБК замминистра финансов Андрей Иванов на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса».