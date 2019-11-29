Футбол

Советский спортСоветский спортВ субботу состоится жеребьевка Евро-2020

В субботу в Бухаресте пройдет жеребьевка финального турнира Евро-2020, по итогам которой сборная России узнает своего третьего соперника на групповом этапе.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Жеребьёвка Евро-2020, с кем сыграет Россия, где и когда пройдёт

Чемпионат06:00

Жирков назвал сборную Бельгии чрезвычайно хорошей командой

Газета.Ruвчера в 00:58

Сегодня Россия узнает последнего соперника по группе. Главное о жеребьевке Евро-2020

Матч ТВ02:22

Жеребьевка ЕВРО-2020: Россия узнает последнего соперника по группе В

РИА Новостивчера в 16:05

Жеребьевка Евро-2020: когда, во сколько, где смотреть

Sport24.ruвчера в 13:44

Интрига для России, группы смерти и жизни. Чего ждать от жеребьевки Евро-2020?

Sportbox.RU05:59

Жеребьёвка Евро-2020

LiveSport.ru28 ноября в 18:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:23, Ашберн
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк покинул Россию

News.ru вчера в 10:24
Культура

Знаменитый мультсериал «Симпсоны» могут закрыть в следующем году

32-й сезон может стать заключительным в его истории, рассказал композитор Дэнни Эльфман, написавший музыку к популярному мультипликационному сериалу.
Эхо Москвы 28 ноября в 12:02
Происшествия

У пассажира рейса Киев-Хургада нашли гранату в багаже

Известия 06:14
Происшествия

В Албании завершились спасательные операции после землетрясения

Поисково-спасательные операции после землетрясения магнитудой 6,4 в Албании, произошедшего в ночь с 25 на 26 ноября, официально завершились.
ТАСС 05:51
Политика

«Нафтогаз» сообщил о проблемах с взысканием долга с «Газпрома»

Украина не везде может взыскать с "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 14:15
Происшествия

В Москве мужчина открыл стрельбу в гостинице

На северо-востоке Москвы мужчина устроил вооруженную разборку в гостинице.
Российская газета 05:51
Происшествия

Экс-министра финансов Ингушетии осудили за растрату двух миллиардов

Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев признан виновным в нецелевом расходовании двух миллиардов рублей из федерального бюджета.
Российская газета 05:18
Происшествия

На Урале за взятку задержан высокопоставленный руководитель СКР

В Екатеринбурге за взятку в 2 миллиона рублей задержан первый заместитель руководителя Следственного управления (СУ) СК РФ по Свердловской области Михаил Бусылко.
Российская газета 05:07
Происшествия

В Ленобласти обнаружили безголовый скелет пенсионерки

Как отмечается, труп пенсионерки нашли на территории участка садоводства "Дружба" 28 ноября. У скелета отсутствовали череп и часть костей.
Газета.Ru 04:43
Политика

Путин в конце декабря проведет встречу с крупным российским бизнесом

Президент Владимир Путин планирует в конце декабря провести ставшую уже традиционной встречу с руководителями крупного российского бизнеса.
ТАСС 03:41
Культура

Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru вчера в 18:47
Политика

Суд Амстердама возобновит процесс по скифскому золоту в декабре

Апелляционный суд Амстердама намерен возобновить процесс по скифскому золоту из крымских музеев в конце 2019 - начале 2020 года.
Газета.Ru 01:07
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 03:40
Происшествия

Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Красноярском

Появилось видео с места ДТП с участием легковушки и грузовика в Красноярском крае, в результате которого погибли двое взрослых и трое детей.
Газета.Ru 05:45
Армия и оружие

Зеленский изменил воинские звания на Украине под стандарты НАТО

РИА Новости вчера в 05:57
Происшествия

Пилот погиб при падении частного вертолета на Кубани

Частный вертолет Robinson R66 разбился в субботу, 30 ноября, неподалеку от села Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.
Известия 02:55
Происшествия

Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета

Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Lenta.ru 27 ноября в 12:44
Финансы

Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03%

Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03% (-0.0003) до $1.1008 с $1.1011 предыдущего закрытия.
АК&М вчера в 02:13
Авто

Составлен рейтинг новых внедорожников в РФ ценой до 1 млн рублей

Напомним, что средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).
Автоновости дня 28 ноября в 04:34
Единоборства

Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.
МК-Спорт 01:21
Футбол

Нападающий «Зенита» Малком тренируется с «Коринтиансом»

Пресс-служба футбольного клуба «Зенит» сообщила, что бразильский нападающий улетел в Бразилию, где восстанавливается после полученной травмы.
ГЛАС.RU вчера в 07:14
Здоровье

Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками

Германский врач-онколог выделил и назвал самые первые признаки развития рака поджелудочной железы в организме человека.
Ugpressa.ru 27 ноября в 09:09
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Кинжал» впервые испытали в Арктике

News.ru 06:12
Футбол

Головин высказался об оскорблениях фанатов в адрес Дзюбы

Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал ситуацию с Артёмом Дзюбой и фанатами.
RT на русском 03:29
Происшествия

Среди пострадавших в Гааге оказались дети

Отмечается, что с семьями детей уже установили контакт.
Мойка78 вчера в 18:54
Спорт

Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал

Матч Россия - Италия состоится завтра, 30 ноября, в 22:15 по Мск.
Столица 24 вчера в 03:35
Политика

Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН

Украинские делегаты пытались сорвать выступление представителя России с докладом в ООН.
РЕН ТВ 28 ноября в 16:36
Происшествия

На Украине признаны виновными 59 человек в делах Майдана

На Украине суд признал виновными 59 человек в делах Евромайдана, по отношению к 46 приняты обвинительные акты.
Газета.Ru 05:23
Общество

Венгрия отказалась от «Евровидения» из-за геев

Венгрия отказалась от участия в международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2020 году.
Уралинформбюро 28 ноября в 08:07
Экономика

Минфин отказался выделить деньги из бюджета на ВСМ Москва – Петербург

Минфин не собирается выделять деньги из бюджета на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, заявил РБК замминистра финансов Андрей Иванов на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса».
Ведомости вчера в 09:52
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное