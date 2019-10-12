Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 330 млн рублей у госкорпорации "Роскосмос".

с чего всё началось

Генеральная прокуратура после утверждения обвинительного заключения направила в суд уголовное дело о хищении 330 млн рублей у госкорпорации "Роскосмос", заявил адвокат обвиняемого бывшего гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского Иван Тучков.

В суд направлено дело о хищении у Роскосмоса 330 млн рублей

Политика Лукашенко предложил устроить встречу Путина и Зеленского Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести встречу российского лидера Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским в рамках саммита СНГ.

Общество Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.

Происшествия Отель обрушился на рабочих в Новом Орлеане По меньшей мере один человек погиб, еще трое числятся пропавшими без вести в результате обрушения строящегося отеля Hard Rock в Новом Орлеане, сообщает WDSU New Orleans.

Футбол Невероятный промах по пустым воротам на первой минуте в ПФЛ. Видео Нападающий «Химика-Арсенала» Роман Изотов совершил промах года на первой минуте матча Олимп-ПФЛ в группе «Центр» против «Сатурна».

Футбол Норвегия — Испания: кто отберет очки у лидера Предлагаем прогноз на матч квалификации Евро-2020, в котором 12 октября Норвегия принимает сборную Испании.

Армия и оружие Россия не поддержала предложенное США заявление Совбеза ООН по Сирии Россия не поддержала в Совете Безопасности ООН предложенное США заявление для прессы о военной операции Турции на севере Сирии.

Музыка Шнуров прокомментировал роспуск группы «Ленинград» Шнуров признался, что не обещает воссоединения группы, но не против, чтобы этот заключительный концерт оказался не последним.

Футбол Ачерби, поборовший рак, отказался покинуть детскую больницу После визита сотрудник пресс-службы больницы сообщил о поступке защитника «Лацио» Франческо Ачерби.

Происшествия ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.

Технологии Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook Проблемы у Facebook возникли из-за озабоченности международных регулирующих органов по поводу этого проекта.

Политика Протестующие в Эквадоре назвали условие для переговоров с президентом В пятницу президент Ленин Морено призвал лидеров этой организации обсудить с ним лично отмену госсубсидий на топливо, которая стала катализатором волны протестов в Эквадоре.

Экономика Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.

Происшествия Подследственный экс-губернатор Борис Дубровский уехал из России Как сообщало ИА REGNUM, Дубровский стал фигурантом уголовного дела, которое расследует следственный департамент МВД.

Гаджеты Создана операционная система для использования после конца света Дюпрас построил Collapse OS для запуска на деталях, которые, как он подозревает, будут легко доступны мусорщикам, а также запрограммировал операционную систему на самосборку и автономность, чтобы она могла легко интегрироваться и запускаться на любых типах самодельных вычислительных устройств.

Шоу-бизнес Опубликован единственный снимок со свадьбы Пугачевой с Орбакасом На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram опубликован единственный сохранившийся снимок певицы с ее первой свадьбы с артистом цирка Миколасом Орбакасом.

Политика Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.

Происшествия Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека Число жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека — после длительного лечения умерла одна из раненых преподавательниц.

Армия и оружие Раскрыт виновник утечки данных о российском супероружии Виновным в утечке информации в СМИ об испытаниях секретного «супероружия» России и Китая является Генри Фрезе — сотрудник Разведывательного управления Минобороны США, сообщают западные СМИ.

Музыка Группа «Кино» даст первый концерт за 30 лет Музыканты легендарной группы «Кино» вновь выйдут на сцену Петербурга 31 октября 2020 года.

Происшествия Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".