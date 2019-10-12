Происшествия

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ суд направлено дело о хищении у Роскосмоса 330 млн рублей

Генеральная прокуратура после утверждения обвинительного заключения направила в суд уголовное дело о хищении 330 млн рублей у госкорпорации "Роскосмос", заявил адвокат обвиняемого бывшего гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского Иван Тучков.
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось

Генпрокуратура направила в суд дело о хищении 330 млн рублей у Роскосмоса

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 330 млн рублей у госкорпорации "Роскосмос".
ТАСС04:10

Подробнее о событии

Суд арестовал имущество на ₽400 млн по делу о хищениях у «Роскосмоса»

РБК08:22

Суд арестовал имущество обвиняемых в хищениях у «Роскосмоса» на 400 млн рублей

Коммерсантъ07:45

Дело обвиняемых в мошенничестве сотрудников НПО имени Лавочкина передали в суд

Интерфакс07:36

Суд арестовал имущество фигурантов дела о хищении 330 млн рублей у «Роскосмоса»

Известия07:58

Суд арестовал имущество обвиняемых в хищениях сотрудников НПО Лавочкина на 400 млн рублей

ТАСС07:45

Дело о хищении 330 миллионов рублей в НПО Лавочкина передали в суд

РИА Новости08:16

В суд направлено дело о хищении у Роскосмоса 330 млн рублей

Московский Комсомолец04:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 14:32, Ашберн
Политика

Лукашенко предложил устроить встречу Путина и Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести встречу российского лидера Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским в рамках саммита СНГ.
Lenta.ru вчера в 08:01
Общество

Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях

Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.
Российская газета 01:55
Происшествия

Отель обрушился на рабочих в Новом Орлеане

По меньшей мере один человек погиб, еще трое числятся пропавшими без вести в результате обрушения строящегося отеля Hard Rock в Новом Орлеане, сообщает WDSU New Orleans.
Вести.Ru 12:59
Футбол

Невероятный промах по пустым воротам на первой минуте в ПФЛ. Видео

Нападающий «Химика-Арсенала» Роман Изотов совершил промах года на первой минуте матча Олимп-ПФЛ в группе «Центр» против «Сатурна».
Спорт-Экспресс 14:18
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки из Саратова

РБК 09:20
Финансы

Кто устроил «черный вторник» в России

11 октября 1994 года в России произошел "черный вторник".
Газета.Ru вчера в 01:35
Футбол

Норвегия — Испания: кто отберет очки у лидера

Предлагаем прогноз на матч квалификации Евро-2020, в котором 12 октября Норвегия принимает сборную Испании.
Все про Спорт ру вчера в 14:58
Армия и оружие

Россия не поддержала предложенное США заявление Совбеза ООН по Сирии

Россия не поддержала в Совете Безопасности ООН предложенное США заявление для прессы о военной операции Турции на севере Сирии.
Lenta.ru 12:32
Наука

Физики напрямую измерили волновую функцию запутанных поляризаций

N+1 вчера в 06:16
Музыка

Шнуров прокомментировал роспуск группы «Ленинград»

Шнуров признался, что не обещает воссоединения группы, но не против, чтобы этот заключительный концерт оказался не последним.
Gazeta.SPb 12:58
Футбол

Ачерби, поборовший рак, отказался покинуть детскую больницу

После визита сотрудник пресс-службы больницы сообщил о поступке защитника «Лацио» Франческо Ачерби.
Metaratings 10:31
Здоровье

Продукты, которые могут лишить организм кальция, назвали специалисты

Специалисты назвали список продуктов, которые могут вывести кальций из организма.
Пишет Омск 09:05
Происшествия

ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями

Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.
РБК 11:26
Технологии

Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook

Проблемы у Facebook возникли из-за озабоченности международных регулирующих органов по поводу этого проекта.
Говорит Москва 09:21
Политика

Протестующие в Эквадоре назвали условие для переговоров с президентом

В пятницу президент Ленин Морено призвал лидеров этой организации обсудить с ним лично отмену госсубсидий на топливо, которая стала катализатором волны протестов в Эквадоре.
РИА Новости вчера в 20:44
Экономика

Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн

Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
РБК вчера в 04:06
Наука

Питер Рэтклифф стал одним из лауреатов Нобелевской премии по медицине

REGNUM 10 октября в 11:55
Происшествия

Подследственный экс-губернатор Борис Дубровский уехал из России

Как сообщало ИА REGNUM, Дубровский стал фигурантом уголовного дела, которое расследует следственный департамент МВД.
REGNUM 00:19
Единоборства

Александр Емельяненко рассказал о тренировке со Стивеном Сигалом

Актуальные Новости вчера в 20:01
Гаджеты

Создана операционная система для использования после конца света

Дюпрас построил Collapse OS для запуска на деталях, которые, как он подозревает, будут легко доступны мусорщикам, а также запрограммировал операционную систему на самосборку и автономность, чтобы она могла легко интегрироваться и запускаться на любых типах самодельных вычислительных устройств.
Naked Science 10:59
Шоу-бизнес

Опубликован единственный снимок со свадьбы Пугачевой с Орбакасом

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram опубликован единственный сохранившийся снимок певицы с ее первой свадьбы с артистом цирка Миколасом Орбакасом.
Телепрограмма 03:58
Политика

Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса

Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
РИА Новости 09:17
Спорт

Гимнастка Оксана Чусовитина примет участие в своей восьмой Олимпиаде

Гимнастка Оксана Чусовитина сможет выступить на своей восьмой Олимпиаде.
Вести.Ru 10:19
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека

Число жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека — после длительного лечения умерла одна из раненых преподавательниц.
РИА Новости вчера в 20:05
Теннис

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Шанхае

LiveResult.Ru 13:21
Армия и оружие

Российские корабли взяли на сопровождение эсминец США в Черном море

Известия 13:45
Армия и оружие

Раскрыт виновник утечки данных о российском супероружии

Виновным в утечке информации в СМИ об испытаниях секретного «супероружия» России и Китая является Генри Фрезе — сотрудник Разведывательного управления Минобороны США, сообщают западные СМИ.
News.ru 09:55
Музыка

Группа «Кино» даст первый концерт за 30 лет

Музыканты легендарной группы «Кино» вновь выйдут на сцену Петербурга 31 октября 2020 года.
Росбалт 12:30
Происшествия

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 07:54
Авто

Появилась информация о Kia Seltos для России

Кроссовер Kia Seltos доберется до российского рынка в первой половине 2020 года.
Новые автомобили 10 октября в 11:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное