Происшествия
Московский КомсомолецВ суд направлено дело о хищении у Роскосмоса 330 млн рублей
Генеральная прокуратура после утверждения обвинительного заключения направила в суд уголовное дело о хищении 330 млн рублей у госкорпорации "Роскосмос", заявил адвокат обвиняемого бывшего гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского Иван Тучков.
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Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 330 млн рублей у госкорпорации "Роскосмос".ТАСС04:10
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