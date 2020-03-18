Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссийские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса. Соответствующее постановление размещено на сайте Верховного суда России в среду, 18 марта. Постановление вступает в силу с 19 марта и продлится до 10 апреля текущего года.
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В судах Кубани отменили личный прием граждан из-за коронавируса

Российская газета04:43

В Тверской области заявили о приостановке приёма граждан в судах

RT на русском04:40

Российским судам поручено перейти на рассмотрение дел через видеосвязь — ВС РФ

РАПСИвчера в 10:42

Российские суды из-за COVID-19 приостановят рассмотрение дел

Интерфаксвчера в 11:06

Суды приостановят рассмотрение большинства дел из-за коронавируса

Известиявчера в 11:03

Российским судам предписали рассматривать только срочные дела

РИА Новостивчера в 11:06

Суды ограничат рассмотрение дел и доступ посетителей

ТАССвчера в 11:08
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Общество

Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
РИА Новости 03:12
Финансы

Минфин начал продавать валюту из ФНБ

Министерство финансов перечислило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и начало продавать ее для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.
РИА Новости 03:29
Происшествия

Собянин подтвердил смерть пациентки с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил смерть пациентки с коронавирусом, которая находилась в столичной инфекционной больнице.
RT на русском 04:33
Музыка

Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Lenta.ru вчера в 12:56
Экономика

Cargo Logic Air складывает крылья

Британская авиакомпания Алексея Исайкина сворачивает работу Владелец крупнейшего в России грузового авиахолдинга «Волга-Днепр» Алексей Исайкин поставил на паузу работу своей британской авиакомпании Cargo Logic Air и ведет переговоры с британскими авиавластями о приостановке ее сертификата эксплуатанта.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Происшествия

В московской больнице скончалась пациентка с коронавирусом

79-летняя пациентка с коронавирусом скончалась в больнице в Москве.
Известия 03:57
Армия и оружие

Сирия: Россия подготовила большие неприятности американцам в Сирии

Россия решила устроить неприятности американским военным в Сирии.
Avia.pro вчера в 22:32
Общество

Правительство допустило усиление ограничений из-за вируса

Правительство России сообщило, что в связи с глобальной пандемией коронавируса при необходимости ограничительные меры внутри страны будут усилены.
РБК 02:46
Экономика

Рубль назван второй по волатильности валютой в мире

Российский рубль занял второе место по волатильности мировых валют к американскому доллару, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
Sputnik Таджикистан 01:30
Происшествия

В Новосибирске установили всех пассажиров рейса, где нашли COVID-19

Все пассажиры, прибывшие рейсом из Москвы в Новосибирск с заболевшей коронавирусом женщиной, установлены, медики работают над сбором анализов и установлением карантина, сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
РИА Новости 00:30
Здоровье

ВОЗ рекомендовала при самолечении от коронавируса пить парацетамол

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса.
Вести ФМ 17 марта в 07:24
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС вчера в 17:03
Наука

Коронавирусом чаще болеют люди со второй группой крови

Как оказалось, среди пациентов со II группой крови зараженных было 37,75%.
Shraibikus News 04:57
Финансы

Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей

Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
Коммерсантъ 03:07
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической.
РБК 04:30
Политика

Путин ответил на вопрос о своём статусе после 2024 года

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что его статус после 2024 года будет зависеть от настроения и желания российского общества.
RT на русском 03:08
Политика

Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовым к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Газета.Ru 04:53
Экономика

В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса

Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
REGNUM 04:20
Общество

За сутки коронавирус выявили в 15 регионах России

Новые случаи заражения COVID-2019 обнаружили за сутки в 15 регионах страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru вчера в 02:37
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Lenta.ru вчера в 12:40
Политика

Мишустин заявил об отсутствии повода для паники из-за коронавируса

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что на фоне распространения коронавируса повода для паники нет.
NewInform 03:43
Единоборства

Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

Газета.Ru 17 марта в 10:46
Общество

«Победе» и S7 дали разрешение на вывоз россиян из Черногории

RT на русском 01:54
Общество

Правительство с 20 марта начнет оперативный мониторинг цен

"Минпромторг, Федеральная налоговая служба, Росстат и коммуникационный центр правительства с завтрашнего дня начнут оперативный мониторинг всех цен в каждом регионе, в каждой торговой сети и аптечной организации", - сказал премьер на заседании правительства.
РИА Новости 03:46
Шоу-бизнес

«Будто 35 лет»: Лариса Долина резко помолодела

В течение долгих лет Лариса Александровна следит за своей фигурой, а в Сети то и дело рекламируют диеты, которые Долина якобы эффективно практиковала.
StarHit.ru вчера в 21:30
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«Каспий» отказывается платить зарплату игрокам из-за коронавируса

«Каспий» приостановил действие контрактов игроков в связи с чрезвычайным положением, введенным в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает Kazfootball.
Спорт-Экспресс 01:06
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил правила домашнего карантина

Домашний карантин подразумевает запрет выходить из дома даже в магазин или для того, чтобы выбросить мусор.
Известия вчера в 23:01
Шоу-бизнес

Александр Малинин из-за госпитализации отменил концерты

Недавно Александр Малинин попал в больницу в связи с ухудшением самочувствия. Из-за госпитализации музыкант отменил концерты.
OAnews 17 марта в 14:01
Общество

«Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя

Крупные импортеры алкоголя начали предупреждать своих контрагентов в России о возможных проблемах с поставками спиртного из-за рубежа, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 01:47
Общество

Новые симптомы коронавируса назвал немецкий вирусолог

Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (ФРГ) Хендрик Штрек рассказал, что он и коллеги смогли выявить новые симптомы у коронавируса.
Live24 вчера в 11:52
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