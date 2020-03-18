Коронавирус
Lenta.ruРоссийские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса. Соответствующее постановление размещено на сайте Верховного суда России в среду, 18 марта. Постановление вступает в силу с 19 марта и продлится до 10 апреля текущего года.
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Общество
Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
Финансы
Минфин начал продавать валюту из ФНБ
Министерство финансов перечислило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и начало продавать ее для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.
Происшествия
Собянин подтвердил смерть пациентки с коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил смерть пациентки с коронавирусом, которая находилась в столичной инфекционной больнице.
Музыка
Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Экономика
Cargo Logic Air складывает крылья
Британская авиакомпания Алексея Исайкина сворачивает работу Владелец крупнейшего в России грузового авиахолдинга «Волга-Днепр» Алексей Исайкин поставил на паузу работу своей британской авиакомпании Cargo Logic Air и ведет переговоры с британскими авиавластями о приостановке ее сертификата эксплуатанта.
Происшествия
В московской больнице скончалась пациентка с коронавирусом
79-летняя пациентка с коронавирусом скончалась в больнице в Москве.
Армия и оружие
Сирия: Россия подготовила большие неприятности американцам в Сирии
Россия решила устроить неприятности американским военным в Сирии.
Общество
Правительство допустило усиление ограничений из-за вируса
Правительство России сообщило, что в связи с глобальной пандемией коронавируса при необходимости ограничительные меры внутри страны будут усилены.
Экономика
Рубль назван второй по волатильности валютой в мире
Российский рубль занял второе место по волатильности мировых валют к американскому доллару, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
Происшествия
В Новосибирске установили всех пассажиров рейса, где нашли COVID-19
Все пассажиры, прибывшие рейсом из Москвы в Новосибирск с заболевшей коронавирусом женщиной, установлены, медики работают над сбором анализов и установлением карантина, сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала при самолечении от коронавируса пить парацетамол
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса.
Наука
Коронавирусом чаще болеют люди со второй группой крови
Как оказалось, среди пациентов со II группой крови зараженных было 37,75%.
Финансы
Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей
Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической.
Политика
Путин ответил на вопрос о своём статусе после 2024 года
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что его статус после 2024 года будет зависеть от настроения и желания российского общества.
Политика
Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовым к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Экономика
В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса
Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Общество
За сутки коронавирус выявили в 15 регионах России
Новые случаи заражения COVID-2019 обнаружили за сутки в 15 регионах страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Политика
Мишустин заявил об отсутствии повода для паники из-за коронавируса
Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что на фоне распространения коронавируса повода для паники нет.
Единоборства
Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски
Общество
«Победе» и S7 дали разрешение на вывоз россиян из Черногории
Общество
Правительство с 20 марта начнет оперативный мониторинг цен
"Минпромторг, Федеральная налоговая служба, Росстат и коммуникационный центр правительства с завтрашнего дня начнут оперативный мониторинг всех цен в каждом регионе, в каждой торговой сети и аптечной организации", - сказал премьер на заседании правительства.
Шоу-бизнес
«Будто 35 лет»: Лариса Долина резко помолодела
В течение долгих лет Лариса Александровна следит за своей фигурой, а в Сети то и дело рекламируют диеты, которые Долина якобы эффективно практиковала.
Футбол
«Каспий» отказывается платить зарплату игрокам из-за коронавируса
«Каспий» приостановил действие контрактов игроков в связи с чрезвычайным положением, введенным в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает Kazfootball.
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил правила домашнего карантина
Домашний карантин подразумевает запрет выходить из дома даже в магазин или для того, чтобы выбросить мусор.
Шоу-бизнес
Александр Малинин из-за госпитализации отменил концерты
Недавно Александр Малинин попал в больницу в связи с ухудшением самочувствия. Из-за госпитализации музыкант отменил концерты.
Общество
«Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя
Крупные импортеры алкоголя начали предупреждать своих контрагентов в России о возможных проблемах с поставками спиртного из-за рубежа, сообщает газета «Коммерсантъ».
Общество
Новые симптомы коронавируса назвал немецкий вирусолог
Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (ФРГ) Хендрик Штрек рассказал, что он и коллеги смогли выявить новые симптомы у коронавируса.