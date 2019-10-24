Происшествия

RT на русскомRT на русскомЗадержан подозреваемый в хищении данных клиентов российских банков

МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
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с чего всё началось
Полицейские задержали подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка, сообщила
 представитель МВД Ирина Волк.
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