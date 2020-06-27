В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

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