Политика

Lenta.ruLenta.ruВ суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
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Прокурор по делу MH17 представил доказательства запуска «Бука»

URA.Ru14:45

В деле крушения Боинга МН-17 появилась внезапная улика

Московский Комсомолец13:44

В суде по делу «Боингу» MH17 представили доказательства запуска «Бука»

Национальная служба новостей12:01

В суде Гааги представили очередное «доказательство» запуска ракеты ЗРК «Бук»

Комсомольская правда12:50

В суде Гааги открыли новые доказательства по делу малайзийского Боинг МН17

ИА Красная Весна09:10

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

News.ru08:43

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

Lenta.ru06:22
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 16:02, Ашберн
Происшествия

Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре

РБК 15:29
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Общество

Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на АЭС на северо-западе России

Никаких отклонений от условий безопасной эксплуатации на атомных электростанциях на северо-западе России в июне не было, радиационная обстановка соответствовала нормальным значениям, сообщил РИА Новости официальный представитель концерна "Росэнергоатом" (оператора всех АЭС в РФ, входящего в госкорпорацию "Росатом").
РИА Новости вчера в 13:20
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Происшествия

В Набережных Челнах сильный ветер повалил два строительных крана

В Набережных Челнах на стройплощадке жилого комплекса из-за сильного ветра с дождем рухнул второй за день подъемный кран.
Известия 15:37
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Шоу-бизнес

Шеф-повар Ивлев развелся с женой после 23 лет брака

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев официально развелся с женой.
Телеканал 360° вчера в 07:18
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Космос

Найден самый большой квазар в ранней Вселенной

Обнаружить J1007+2115 ученым удалось с помощью систематических поисков самых далеких квазаров.
Индикатор вчера в 11:57
2
Происшествия

На военном полигоне в Ленобласти произошел крупный пожар

РБК 15:46
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Происшествия

Двух человек на надувном матрасе унесло в Черное море под Анапой

РБК 10:12
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Футбол

«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол

Футболисты "Сельты" на своем поле сыграли вничью с "Барселоной" в матче 32-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости 12:58
Экономика

Вкладчики изменили сберегательную тактику

Антон Лопатин уверен, что рост валютных депозитов демонстрирует не потребность банков в валюте, а потребность вкладчиков в этом инструменте.
Коммерсантъ 25 июня в 15:22
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Технологии

В новые iPhone добавили функцию распознавания звуков окружающей среды

Evo-rus.com 12:11
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Общество

Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
1,1K
Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
1,8K
Общество

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 25 июня в 15:05
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Экономика

В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com 12:03
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Футбол

ФК «Ростов» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России

Известия 15:41
Общество

На параде в Петербурге был замечен ветеран с ненастоящим орденом

Piter.tv 15:56
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Происшествия

В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек

Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня. Об этом сообщает газета The Times of India.
РБК вчера в 00:56
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Политика

В США создали фонд по борьбе с переизбранием Дональда Трампа

Вашингтон, 27 июня 2020, 21:21 — REGNUM Сторонники Демократической партии США создали комитет «Победить твитом» в целях сбора средств на кампанию против переизбрания на пост президента страны Дональда Трампа.
REGNUM 14:21
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Наука

Американские ученые заявили о «зловещих щупальцах» коронавируса

Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружила, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения организма отростки, похожие на щупальца, что позволяет инфекции быстро распространяться.
Известия 15:17
26
Общество

Власти Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования

Попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам в Конституцию РФ успешно отражена, все восстановлено, сообщил РИА Новости в субботу начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
РИА Новости 15:48
1
Здоровье

В 13 областях Украины могут усилить карантин

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
РИА Новости 03:36
2
Политика

Мэр украинского города сжег флаг России перед посольством в Киеве

Известия 15:16
11
Общество

Мишустин утвердил выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет

Новые единовременные выплаты получат семьи с детьми, не достигшими шестнадцати лет.
ToDay News Ufa 06:16
2,6K
Политика

Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США

Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru 02:29
1K
Политика

Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны.
RT на русском вчера в 21:59
87
Происшествия

На территории Вологодской области зафиксировали смерч

Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС 11:58
4
Происшествия

Пожар в ангаре в Подольске локализовали

Пожар в подмосковном Подольске, где горит ангар на площади 3 тыс. кв. м, удалось локализовать.
ТАСС 15:54
1
Общество

Киатйский блогер назвал русские блюда с незабываемым вкусом

Пользователь китайской платформы Sohu рассказал об особенностях русской кухни и самых популярных блюдах и деликатесах, вкус которых невозможно забыть.
РИА Новости 10:12
29
Авто

Ford представил новый пикап F-150

Компания Ford официально представила новое поколение пикапа Ford F-150, его гибридную версию.
Деловое.ТВ вчера в 07:33
19
Общество

Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж с вылетами в июле

«Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле», — говорится в сообщении АТОР.
RT на русском 11:54
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Крушение Boeing в ДонбассеБольше новостей по теме
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