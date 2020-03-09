В суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 заявили о возможном втором зенитном ракетном комплексе «Бук». Об этом сообщает русская служба BBC News. Отмечается, что вопросами передвижения второго «Бука» занимался офицер ГРУ Олег Иванников.

В суде по делу MH17 заявили о втором «Буке»

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