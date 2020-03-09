Политика
Lenta.ruВ суде по делу MH17 заявили о втором «Буке»
В суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 заявили о возможном втором зенитном ракетном комплексе «Бук». Об этом сообщает русская служба BBC News. Отмечается, что вопросами передвижения второго «Бука» занимался офицер ГРУ Олег Иванников.
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Рубль немного повысился к доллару и евро после резкого падения
Курс рубля немного стабилизируется после резкого обрушения из-за выхода России из сделки ОПЕК+, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные рынка Forex.
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Минфин России прокомментировал падение цен на нефть
Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
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В Нидерландах начался суд по делу сбитого в Донбассе Boeing MH17
В окружном суде Гааги начался суд по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH17.
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По словам источника, знакомого с планами саудовских властей, страна «не намерена вести никаких войн с Россией» Кроме того, Эр-Рияд считает РФ одним из своих самых важных партнеров.
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В конце апреля к Земле приблизится опасный астероид
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В Петербурге на территории завода загорелась водородная станция
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Общество
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Эрдоган пригрозил России односторонними действиями в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если Россия не выполнит достигнутых договоренностей по Идлибу, то Анкара готова перейти к односторонним действиям.
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Тревожные новости приходят с валютных бирж. Обрушение мировых цен на нефть привело к падению курса рубля.
Энергетика
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На международных торгах мировые цены на нефть отыграли часть обвала.
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Киберспорт
Геймплей, постер и свежие детали королевской битвы Call of Duty: Warzone
Похоже, до анонса и релиза королевской битвы Call of Duty: Warzone остались считанные часы: в сети появился ролик от блогера Chaos после его поездки в офис Infinity Ward наряду с другими журналистами для пробы неанонсированной новинки.
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Степаненко впервые пошутила о разводе с Петросяном
Телеведущая Елена Степаненко во время своего юмористического концерта «Ирония весны» на канале «Россия 1» впервые пошутила о разводе с Евгением Петросяном.
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Новак: ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза
Министр энергетики РФ Александр Новак на совещании у председателя правительства Михаила Мишустина заявил, что ситуация на рынке нефти находится в пределах прогноза, сообщает пресс-служба правительства.
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«СКА-Хабаровск» обыграл «Мордовию» в матче ФНЛ
Общество
В Германии зафиксировали первые смерти от коронавируса
В Германии 9 марта от коронавируса скончались два человека. Это первые случаи летального исхода от болезни на территории страны.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на курс рубля
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Общество
Боевик из Сирии, обвиненный в убийстве летчика Филипова, обратился к России
Тарек Сохта попросил российские власти снять с него обвинения в убийстве С боевиком встретился в одной из деревень на турецко-сирийской границе журналист Вадих Эль-Хайек.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира в Норвегии
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Компания Apple собирается выпустить новые беспроводные наушники линейки Powerbeats.
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В 2020 году для Anno 1800 выйдут ещё три крупных дополнения
Ubisoft анонсировала второй сезонный пропуск для Anno 1800 — в него войдут три дополнения, которые выйдут в течение года.
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ
Петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Уфой» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме
Бывший футболист сборной Бразилии, легендарный Роналдиньо продолжает отбывать наказание. Он сейчас сидит за решёткой в парагвайской тюрьме.
Экономика
Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть
Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.
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Goldman Sachs допустил снижение цены на нефть до $20 за баррель
Цена на нефть марки Brent может обвалиться до $20 за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков американского инвестбанка Goldman Sachs.
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Ученые смогут определять заболевания головного мозга по почерку
Учёные вскоре смогут определять начало развития деменции по почерку пациента с помощью цифровой камеры, компьютера и особого алгоритма.