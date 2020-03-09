Политика
Lenta.ruВ суде по делу MH17 заявили о втором «Буке»
В суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 заявили о возможном втором зенитном ракетном комплексе «Бук». Об этом сообщает русская служба BBC News. Отмечается, что вопросами передвижения второго «Бука» занимался офицер ГРУ Олег Иванников.
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Футбол
Карпин заявил, что недоволен игрой «Ростова» в матче с ЦСКА
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что недоволен игрой своей команды в домашнем матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
Энергетика
Нефть марки WTI дорожает более чем на 3%
По состоянию на 1.32 мск апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 3,2%, до 31,15 доллара за баррель, хотя открылся ростом всего на 0,3%. Майский фьючерс марки Brent дешевеет при этом на 0,39%, до 33,32 доллара за баррель.
Общество
Адвокат заявила об отказе обвиняемого по делу MH17 признать вину
Обвиняемый по делу MH17 отрицает свою вину за крушение малайзийского Boeing 777.
Политика
В родном городе Зеленского митингующие потребовали его отставки
Около 500 человек в Днепре (ранее Днепропетровск) в понедельник провели митинг, где потребовали отставки главы украинского государства Владимира Зеленского.
Армия и оружие
США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2
США перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, сообщило в пресс-релизе в понедельник Европейское командование ВС США.
Общество
В Италии карантин ввели на всей территории страны
В Италии премьер-министр Джузеппе Конте распространил карантинные меры на всю территорию страны в связи с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Энергетика
Bloomberg: «Роснефть» может увеличить добычу нефти с апреля
Крупнейшая нефтяная компания России "Роснефть" готова увеличить добычу нефти с апреля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к компании.
Финансы
Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной
Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
Политика
Посольство Украины в США потребовало от Vox переделать карту с Крымом
Кино
Кристиан Бэйл сыграет роль злодея в фильме «Тор 4: Любовь и гром»
В кинокомиксе вселенной Marvel «Тор 4: Любовь и гром» главного злодея сыграет голливудский актер Кристиан Бэйл.
Финансы
Мосбиржа увеличила верхние границы курса доллара и евро
Московская биржа перед торгами, которые откроются во вторник, 10 марта, установила границы возможного изменения курса иностранных валют в значениях для доллара США до 76,39 рубля, для евро — до 87,31 рубля.
Экономика
Минфин РФ выступил с заявлением после обвала цен на нефть
Министерство финансов России сделало заявление после обвала мировых цен на нефть и повышения курса евро и доллара.
Армия и оружие
Российская делегация примет участие в переговорах с Турцией по Идлибу
Военная делегация из России посетит Анкару 10 марта, чтобы провести с турецкими коллегами переговоры по соглашению, связанному с сирийским Идлибом.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «Полностью оборвала все контакты с дочерью»
Этот год начался для Любови Успенской непросто — ее дочь Татьяна Плаксина пришла на ток-шоу, где за гонорар от канала поведала неприятные факты о своей матери.
Происшествия
Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве
Происшествия
Водородная станция горит на заводе в Петербурге
Водородная станция загорелась на территории завода в Санкт-Петербурге, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на городское управление МЧС.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Экономика
Индекс Dow Jones потерял на фондовых торгах в США более 2100 пунктов
Американский промышленный индекс Dow Jones в понедельник на фондовых торгах в США упал на 2107,22 пункта (8,15%) в свете опасений, касающихся распространения нового коронавируса, и значительного сокращения стоимости нефти.
Общество
Еще три человека заразились коронавирусом в Москве
По последним данным, в России зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусом нового типа: 17 случаев выявили у россиян, два случая - у граждан Китая и один у итальянца.
Общество
Глава ВОЗ назвал «реальной» угрозу пандемии коронавируса
Угроза перерастания эпидемии коронавируса в пандемию становится «реальной».
Политика
Трамп: коронавирус «ослепил» весь мир
Глава государства заявил, что опасное заболевание буквально "ослепило" весь мир, но США справляются с этим вызовом достойно.
Общество
Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России
Температурный коридор составит +21-26°C, +22-27°C. Тишковец добавил, что в этом году будет нормальная летняя погода, ожидаются также ливни, грозы и град.
Экономика
Киселев «без паники» объяснил выгоду России от дешевой нефти
Телеведущий, гендиректор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев объяснил выгоду России от дешевой нефти.
Общество
Мошенники придумали новую схему фишинга «Белый кролик»
Мошенники придумали новую схему фишинга, которая получила название «Белый кролик».
Общество
Принц Гарри с женой в последний раз приняли участие в публичном мероприятии
8 января принц Гарри и Меган Маркл сообщили о желании отказаться от обязанностей членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.
Культура
Вышла первая часть фанатской короткометражки по Warhammer 40 000
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о «черной полосе» в своей жизни
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна Стрюкова сообщила читателям о «черной полосе» в ее жизни.
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.