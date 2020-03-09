Политика
Lenta.ruВ суде по делу MH17 заявили о втором «Буке»
В суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 заявили о возможном втором зенитном ракетном комплексе «Бук». Об этом сообщает русская служба BBC News. Отмечается, что вопросами передвижения второго «Бука» занимался офицер ГРУ Олег Иванников.
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Политика
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
Госдепартамент США назвал в понедельник российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который истекает в начале 2021 года.
Общество
ВОЗ назвала угрозу пандемии коронавируса реальной
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал угрозу пандемии нового коронавируса реальной.
Энергетика
Цена нефти Brent упала на треть
Цена нефти Brent упала на торгах в Лондоне сразу на треть, до рекордно малых 31,43 доллара за баррель.
Спорт
В Италии до 3 апреля приостановили все спортивные соревнования
Национальный олимпийский комитет Италии объявил о решении приостановить в стране все спортивные турниры до 3 апреля.
Футбол
Курский «Авангард» сыграл вничью с московским «Торпедо»
В следующем туре «Авангард» сыграет в гостях с «Чайкой» 15 марта.
Киберспорт
Call of Duty: Warzone не выйдет в российском PlayStation Store
Публикуется с сохранением орфографии и пунктуации источника Call of Duty: «В соответствии с решением Sony Interactive Entertainment не выпускать Modern Warfare в российском PlayStation Store, Call of Duty: Warzone не будет доступна на PlayStation в России».
Финансы
Верхние границы курса доллара и евро увеличила Мосбиржа
Московская биржа повысила верхние границы курса иностранных валют.
Политика
«Единая Россия» поддержит поправки в Конституцию, заявил Медведев
Фракция "Единой России" поддержит законопроект о поправках в Конституцию РФ в ходе второго чтения в Госдуме и призывает к этому остальные фракции, об этом говорится в политическом заявлении председателя партии Дмитрия Медведева.
Энергетика
Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть
Саудовская Аравия является едва ли не единственным производителем топлива, для которого рентабельность достижима даже при цене в 30 долларов за баррель, рассказал РИА Новости содиректор Центра экономических и политических исследований в Вашингтоне Дин Бейкер, комментируя обвал нефтяных котировок.
Хоккей
«Салават Юлаев» в пятом матче серии обыграл омский «Авангард»
Счёт в серии стал 3-2 в пользу уфимской команды.
Шоу-бизнес
Впервые после начала «Мегзита»: принц Гарри и Меган Маркл встретились с королевой
В воскресенье герцог и герцогиня Сассекские посетили службу в часовне королевы Виктории, где их ждала Елизавета II.
Общество
В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом
В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Шоу-бизнес
Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые стали родителями
Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые стали родителями.
Экономика
Индекс Dow Jones потерял более 2100 пунктов
Индекс S & P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял почти 8%. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 7%.
Шоу-бизнес
Степаненко пошутила о разводе с Петросяном на сцене
Здоровье
Немецкий врач предупредил о четырех опасных сигналах кожи
Медики из Германии смогли выявить четыре опасных сигнала на коже, которые зачастую говорят о проблемах с кишечником и печенью.
Шоу-бизнес
Саша Зверева подтвердила беременность
Кстати сказать, все откровения выражаются в одной из трогательных баллад, которую Саша исполнила и записала видео, которое разместила на своей персональной странице в социальной сети Instagram.
Энергетика
Financial Times: попытка Саудовской Аравии наказать Россию укрепит позиции Москвы
Многие аналитики считают, что это была попытка наказать Россию за отказ от так называемого альянса ОПЕК+.
Общество
Симоньян: У российской экономики есть запас прочности
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что происходит в российской экономике Утро моего телефона началось с того, что сразу три очень влиятельных и известных в стране управленца, один из которых финансист, прислали текст о том, как бороться с коронавирусом.
Общество
Израиль вводит двухнедельный карантин для всех приезжающих в страну
Израиль в связи с распространением нового коронавируса вводит обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех граждан, въезжающих в страну.
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче РПЛ
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Происшествия
Деревянная скульптура насмерть придавила ребенка на Украине
На Украине в результате падения 200-килограммовой деревянной скульптуры погиб ребенок.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган рассказал о лечении в психиатрической клинике
Джиган стал часто употреблять алкоголь, ругаться матом во время трансляций с подписчиками и оскорблять фолловеров.
Политика
Прокурор по делу MH17 обвинил Россию в препятствовании расследованию
Расследование дело о крушении самолета Boeing MH17 было сложным, в том числе из-за препятствования России, заявил прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе в ходе судебного заседания.
Футбол
Тедеско: «Спартак» не заслужил поражения в матче с «Краснодаром»
Футболисты московского "Спартака" в матче 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" не заслужили поражения, заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
Футбол
Сергей Семак: «Зенит» весь матч пытался взломать оборону «Уфы»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 21-го тура Тинькофф премьер-лиги против «Уфы» (0:0), передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша Чернов.
Экономика
Константин Ремчуков: Нефтяной маневр Москвы может помешать Трампу переизбраться
100 человек умерло почти только в одном регионе Италии. Константин Ремчуков, главный редактор и генеральный директор "Независимой газеты".