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Городовой
Городовой

В суде показали видеозаписи смертельного ДТП с участием Ефремова

Артист в начале июня стал участником ДТП со смертельным исходом. 6 августа в суде показали видеозапись, на которой актер признает факт своего присутствия за рулем автомобиля в момент аварии на Садовом кольце, пишет ТАСС.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Ефремов на видео ДПС признал управление машиной в момент аварии

Интерфакс10:17
RT на русском

На суде по делу Ефремова показали снятое после ДТП видео

RT на русском10:10
Агентство Москва

В суде продемонстрировали видеозаписи смертельной аварии с участием Ефремова и ее последствий

Агентство Москва08:29
Известия

В суде показали видеозаписи смертельного ДТП с участием Ефремова

Известия09:27
ТАСС

В суде показали видео, где Ефремов подтверждает свое присутствие за рулем в момент ДТП

ТАСС09:12
РИА Новости

Ефремов после ДТП признался, что был пьяный за рулем

РИА Новости09:35
РБК

В суде показали записанные очевидцами видео ДТП с участием Ефремова

РБК10:09

Кравчук обозначил план на случай провала переговоров по Донбассу

Первый президент Украины, а ныне глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма рассказал о шагах Киева в случае, если минский процесс зайдет в тупик. его заявление прозвучало 6 августа в эфире ObozTV Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе действует с 2014 года.
Украина.ру10:48
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Нурмагомедов поддержал потребовавшего титульный бой Магомедшарипова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов поддержал соотечественника Забита Магомедшарипова, который обратился к руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и потребовал титульный поединок.
Lenta.ru14:37
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«Севилья» обыграла «Рому» и вышла в четвертьфинал Лиги Европы

"Севилья" и "Рома" не сумели провести первый матч 1/8 финала до паузы, связанной с пандемией коронавируса, поэтому было принято решение, что судьба противостояния после возобновления еврокубкового сезона решится по итогам одной игры, проведенной на нейтральном поле.
РИА Новости15:05