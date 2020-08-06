В суде показали видеозаписи смертельного ДТП с участием Ефремова
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Артист в начале июня стал участником ДТП со смертельным исходом. 6 августа в суде показали видеозапись, на которой актер признает факт своего присутствия за рулем автомобиля в момент аварии на Садовом кольце, пишет ТАСС.В источнике
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