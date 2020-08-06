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Городовой
Городовой

В суде показали видеозаписи смертельного ДТП с участием Ефремова

Артист в начале июня стал участником ДТП со смертельным исходом. 6 августа в суде показали видеозапись, на которой актер признает факт своего присутствия за рулем автомобиля в момент аварии на Садовом кольце, пишет ТАСС.В источнике
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Интерфакс

Ефремов на видео ДПС признал управление машиной в момент аварии

Интерфакс10:17
RT на русском

На суде по делу Ефремова показали снятое после ДТП видео

RT на русском10:10
Известия

В суде показали видеозаписи смертельного ДТП с участием Ефремова

Известия09:27
РБК

В суде показали записанные очевидцами видео ДТП с участием Ефремова

РБК10:09
ТАСС

В суде показали видео, где Ефремов подтверждает свое присутствие за рулем в момент ДТП

ТАСС09:12
РИА Новости

Ефремов после ДТП признался, что был пьяный за рулем

РИА Новости09:35
Агентство Москва

В суде продемонстрировали видеозаписи смертельной аварии с участием Ефремова и ее последствий

Агентство Москва08:29

Лукашенко заявил о наличии паспортов США у задержанных в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных в республике по подозрению в попытке «дестабилизировать обстановку в стране» есть люди с американскими паспортами и работающие в Госдепе США.
Лукашенко заявил о наличии паспортов США у задержанных в Белоруссии
Известия07:04
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Феттель подписал контракт с «Рейсинг Пойнт»

Рим, 6 августа 2020, 14:30 — REGNUM Четырёхкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель подписал контракт с командой «Рейсинг Пойнт», которая со следующего сезона будет носить название «Астон Мартин».
REGNUM07:30

Житель Бейрута найден живым в море через сутки с лишним после взрыва

Один из рабочих взорвавшегося 4 августа порта в Бейруте был обнаружен живым в Средиземном море спустя 30 часов после катастрофического взрыва Мужчину, чудесным образом найденного в море, зовут Амин аль-Захид.
Ридус11:46
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В Петербурге разрешили спортивные и культурные мероприятия на улицах

Как отмечается, будет снят запрет на проведение на улицах спортивных, культурных и зрелищных мероприятий при условии обязательного использования зрителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также соблюдения дистанции.
RT на русском10:43
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Лукашенко: НАТО угрожала санкциями, если Минск признает Южную Осетию

Как рассказал Лукашенко, в 2008 году верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Хавьер Солана, который до этого занимал должность генсека НАТО, обратился к нему с просьбой не признавать Южную Осетию.
News.ru12:52