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Городовой
Городовой

В суде показали видеозаписи смертельного ДТП с участием Ефремова

Артист в начале июня стал участником ДТП со смертельным исходом. 6 августа в суде показали видеозапись, на которой актер признает факт своего присутствия за рулем автомобиля в момент аварии на Садовом кольце, пишет ТАСС.В источнике
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РИА Новости

Ефремов после ДТП признался, что был пьяный за рулем

РИА Новостивчера в 09:35
RT на русском

На суде по делу Ефремова показали снятое после ДТП видео

RT на русскомвчера в 10:10
РБК

В суде показали записанные очевидцами видео ДТП с участием Ефремова

РБКвчера в 10:09
Известия

В суде показали видеозаписи смертельного ДТП с участием Ефремова

Известиявчера в 09:27
ТАСС

В суде показали видео, где Ефремов подтверждает свое присутствие за рулем в момент ДТП

ТАССвчера в 09:12
Интерфакс

Ефремов на видео ДПС признал управление машиной в момент аварии

Интерфаксвчера в 10:17
Агентство Москва

В суде продемонстрировали видеозаписи смертельной аварии с участием Ефремова и ее последствий

Агентство Москвавчера в 08:29

Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде
Газета.Ruвчера в 12:54
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В Генштабе рассказали о «красных линиях» для других стран

Россия в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания обозначила "красные линии", за нарушение которых потенциальный противник получит сокрушительный ответный удар, заявил начальник управления главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил генерал-майор Андрей Стерлин.
РИА Новости17:05

Полиция Кипра допросила россиянина в связи со взрывом в порту Бейрута

Сотрудники правоохранительных органов Кипра обнаружили и допросили россиянина, у которого предположительно несколько лет назад конфисковали судно, перевозившее крупную партию аммиачной селитры, взорвавшейся 4 августа в порту Бейрута.
РБКвчера в 15:15
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KП: задержанные в Минске стали жертвами провокации украинских шпионов

Задержанные в Минске россияне могли стать жертвами провокации украинских шпионов, которые обманным путем заманили их в Белоруссию, чтобы разжечь дипломатический скандал, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на анонимный источник в спецслужбах РФ.
Газета.Ru17:40
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В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) запатентовало отечественный препарат "Лейтрагин", способный предотвратить или смягчить осложнения от коронавируса, сообщило ведомство на своем сайте.
РИА Новостивчера в 15:33
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