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Городовой
Городовой

В суде показали видеозаписи смертельного ДТП с участием Ефремова

Артист в начале июня стал участником ДТП со смертельным исходом. 6 августа в суде показали видеозапись, на которой актер признает факт своего присутствия за рулем автомобиля в момент аварии на Садовом кольце, пишет ТАСС.В источнике
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Интерфакс

Ефремов на видео ДПС признал управление машиной в момент аварии

Интерфаксвчера в 10:17
РИА Новости

Ефремов после ДТП признался, что был пьяный за рулем

РИА Новостивчера в 09:35
РБК

В суде показали записанные очевидцами видео ДТП с участием Ефремова

РБКвчера в 10:09
Известия

В суде показали видеозаписи смертельного ДТП с участием Ефремова

Известиявчера в 09:27
ТАСС

В суде показали видео, где Ефремов подтверждает свое присутствие за рулем в момент ДТП

ТАССвчера в 09:12
RT на русском

На суде по делу Ефремова показали снятое после ДТП видео

RT на русскомвчера в 10:10
Агентство Москва

В суде продемонстрировали видеозаписи смертельной аварии с участием Ефремова и ее последствий

Агентство Москвавчера в 08:29

Полиция Кипра допросила россиянина в связи со взрывом в порту Бейрута

Сотрудники правоохранительных органов Кипра обнаружили и допросили россиянина, у которого предположительно несколько лет назад конфисковали судно, перевозившее крупную партию аммиачной селитры, взорвавшейся 4 августа в порту Бейрута.
РБКвчера в 15:15
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Нурмагомедов поддержал потребовавшего титульный бой Магомедшарипова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов поддержал соотечественника Забита Магомедшарипова, который обратился к руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и потребовал титульный поединок.
Lenta.ruвчера в 14:37
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В Назрани ликвидировали боевика в ходе контртеррористической операции

Как сообщал оперштаб региона, режим контртеррористической операции введен в Назрани и на территории села Сагопши Малгобекского района Ингушетии в 22:25 6 августа "в целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности".
ТАСС17:35
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Россияне увеличили вложения в ценные бумаги в валюте

Российские частные инвесторы заметно увеличили инвестиции в иностранные акции и еврооблигации, чтобы диверсифицировать риски и защититься от ослабления рубля, рассказал на онлайн-встрече с журналистами президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.
РИА Новостивчера в 08:00