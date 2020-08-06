В суде показали видеозаписи смертельного ДТП с участием Ефремова
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Сотрудники ДПС, допрошенные в суде, подтвердили, что в момент аварии артист находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сам Ефремов также не помнит, проходил ли он медицинское освидетельствование после ДТП.В источнике
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