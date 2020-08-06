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Городовой
Городовой

В суде показали видеозаписи смертельного ДТП с участием Ефремова

Артист в начале июня стал участником ДТП со смертельным исходом. 6 августа в суде показали видеозапись, на которой актер признает факт своего присутствия за рулем автомобиля в момент аварии на Садовом кольце, пишет ТАСС.В источнике
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Интерфакс

Ефремов на видео ДПС признал управление машиной в момент аварии

Интерфакс10:17
RT на русском

На суде по делу Ефремова показали снятое после ДТП видео

RT на русском10:10
РИА Новости

Ефремов после ДТП признался, что был пьяный за рулем

РИА Новости09:35
Известия

В суде показали видеозаписи смертельного ДТП с участием Ефремова

Известия09:27
ТАСС

В суде показали видео, где Ефремов подтверждает свое присутствие за рулем в момент ДТП

ТАСС09:12
РБК

В суде показали записанные очевидцами видео ДТП с участием Ефремова

РБК10:09
Агентство Москва

В суде продемонстрировали видеозаписи смертельной аварии с участием Ефремова и ее последствий

Агентство Москва08:29

Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы
РБК09:56
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Свидетель обвинения дал показания против Михаила Ефремова в суде

Свидетель ДТП с участием актера Михаила Ефремова Владислав Женжебир заявил в Пресненском районном суде, что лично видел, как артиста выводили с водительского сиденья его внедорожника сразу после аварии.
Русская Планета07:18
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В Петербурге разрешили спортивные и культурные мероприятия на улицах

Как отмечается, будет снят запрет на проведение на улицах спортивных, культурных и зрелищных мероприятий при условии обязательного использования зрителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также соблюдения дистанции.
RT на русском10:43
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Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Газета.Ru09:51
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Во Львове пьяный мужчина угрожал взорвать гранату в спортивном центре

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал взорвать гранату в спортивном центре во Львове, его задержали, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости10:14

В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании двух женщин в лесу

Следователи задержали мужчину по подозрению в том, что он надругался над двумя женщинами в Чоботовском лесу в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.
РИА Новости06:47
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