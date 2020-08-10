В суде предоставили видео первых минут ДТП с участием Ефремова

Газета.Ru 6 16

Адвокат Александр Добровинский заявил, что ему удалось получить видеозапись, на которой запечатлен тот самый момент, когда очевидцы произошедшей аварии помогают водителю выйти из автомобиля. Юрист подчеркнул, что на кадрах видно, что Ефремов покинул машину именно со стороны водительского места.