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Известия
Известия

В суде предоставили видео первых минут ДТП с участием Ефремова

Адвокат Александр Добровинский заявил, что ему удалось получить видеозапись, на которой запечатлен тот самый момент, когда очевидцы произошедшей аварии помогают водителю выйти из автомобиля. Юрист подчеркнул, что на кадрах видно, что Ефремов покинул машину именно со стороны водительского места.В источнике
С чего всё началось
Телеканал 360°

Добровинский показал видео с Ефремовым, выходящим из машины после ДТП. Адвокат актера назвал его «бредом»

Адвокат Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП на Садовом кольце, прокомментировал видео, на котором артист выходит из машины сразу после аварии. Его журналистам предоставил адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский.
Телеканал 360°вчера в 12:33
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Life.ru

«Это бред». Пашаев прокомментировал видео, которое может окончательно доказать вину Ефремова

Life.ru19:19
Телеканал 360°

Добровинский показал видео с Ефремовым, выходящим из машины после ДТП. Адвокат актера назвал его «бредом»

Телеканал 360°вчера в 12:33
Газета.Ru

Адвокат прокомментировал кадры первых минут после ДТП с Ефремовым

Газета.Ru17:14
Lenta.ru

Адвокат отреагировал на первое видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП

Lenta.ruвчера в 15:01
РИА Новости

Адвокат прокомментировал кадры первых минут ДТП с участием Ефремова

РИА Новостивчера в 16:53
RT на русском

Адвокат заявил о получении ещё одного видео с Ефремовым на месте ДТП

RT на русскомвчера в 12:00
ТАСС

Адвокат нашел видео, доказывающее, что Ефремов был за рулем после ДТП

ТАССвчера в 11:48

Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ruвчера в 09:43
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАССвчера в 06:19
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Помпео назвал несвободными и несправедливыми выборы в Белоруссии

США считают прошедшие в Белоруссии президентские выборы несправедливыми и несвободными, а также осуждают реакцию властей и жесткие действия правоохранительных органов в отношении протестующих во время беспорядков, заявил глава Госдепартамента Майк Помпео.
Газета.Ru17:02
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Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия

Бутырский суд Москвы запретил младшей из сестёр Хачатурян — Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой, принимать участие в публичных массовых мероприятиях, а также продлил запрет на определённые действия.
RT на русскомвчера в 10:38
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Минтруд изучает возможность увеличения выплат на детей 3-7 лет

В начале года президент во время послания Федеральному собранию говорил, что если новых выплат не хватит для вывода семей из бедности, то со следующего года возможно увеличение размера пособий до прожиточного минимума, то есть вдвое больше нынешнего.
Известия17:45
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