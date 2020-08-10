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Известия
Известия

В суде предоставили видео первых минут ДТП с участием Ефремова

Адвокат Александр Добровинский заявил, что ему удалось получить видеозапись, на которой запечатлен тот самый момент, когда очевидцы произошедшей аварии помогают водителю выйти из автомобиля. Юрист подчеркнул, что на кадрах видно, что Ефремов покинул машину именно со стороны водительского места.В источнике
С чего всё началось
Телеканал 360°

Добровинский показал видео с Ефремовым, выходящим из машины после ДТП. Адвокат актера назвал его «бредом»

Адвокат Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП на Садовом кольце, прокомментировал видео, на котором артист выходит из машины сразу после аварии. Его журналистам предоставил адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский.
Телеканал 360°вчера в 12:33
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РИА Новости

Адвокат прокомментировал кадры первых минут ДТП с участием Ефремова

РИА Новостивчера в 16:53
Газета.Ru

Адвокат прокомментировал кадры первых минут после ДТП с Ефремовым

Газета.Ru17:14
ТАСС

Адвокат нашел видео, доказывающее, что Ефремов был за рулем после ДТП

ТАССвчера в 11:48
Телеканал 360°

Добровинский показал видео с Ефремовым, выходящим из машины после ДТП. Адвокат актера назвал его «бредом»

Телеканал 360°вчера в 12:33
RT на русском

Адвокат заявил о получении ещё одного видео с Ефремовым на месте ДТП

RT на русскомвчера в 12:00
Life.ru

Секунды после аварии. Лайф публикует видео, которое может лишить Ефремова шансов на оправдание

Life.ruвчера в 11:50
Lenta.ru

Адвокат отреагировал на первое видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП

Lenta.ruвчера в 15:01

Протестующие в Минске начали кидать в ОМОН «коктейли Молотова»

Участники акции протеста в Минске, которые собрались на улице Притыцкого, начали бросать в бойцов ОМОНа «коктейли Молотова», передает агентство Sputnik Беларусь, отмечая, что ответных мер силовики не принимали.
Евразия Daily17:43

Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUMвчера в 07:25
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Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.
РИА Новостивчера в 02:26
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