В суде предоставили видео первых минут ДТП с участием Ефремова
Адвокат Александр Добровинский заявил, что ему удалось получить видеозапись, на которой запечатлен тот самый момент, когда очевидцы произошедшей аварии помогают водителю выйти из автомобиля. Юрист подчеркнул, что на кадрах видно, что Ефремов покинул машину именно со стороны водительского места.В источнике
С чего всё началось
Добровинский показал видео с Ефремовым, выходящим из машины после ДТП. Адвокат актера назвал его «бредом»
Адвокат Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП на Садовом кольце, прокомментировал видео, на котором артист выходит из машины сразу после аварии. Его журналистам предоставил адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский.
Телеканал 360°вчера в 12:33
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Добровинский показал видео с Ефремовым, выходящим из машины после ДТП. Адвокат актера назвал его «бредом»
Телеканал 360°вчера в 12:33
Адвокат отреагировал на первое видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
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