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В суде представили список найденного в квартире историка Соколова

В квартире бывшего доцента СПбГУ историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, обнаружили обрез винтовки и пакет с человеческой головой. Об этом на заседании Октябрьского суда Петербурга рассказала прокурор, оглашая протоколы обыска и осмотра места происшествия.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Суд огласил список страшных находок в квартире историка-расчленителя Соколова

Обстановку в квартире экс-доцента СпбГУ Олега Соколова на набережной Мойки после убийства аспирантки Анастасии Ещенко восстановил суд. Список страшных находок, обнаруженных следователями, огласил в судебном заседании прокурор.
Московский Комсомолец08:24
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БИЗНЕС Online

Прокурор рассказал о шокирующих находках в квартире доцента Соколова

БИЗНЕС Online12:53
КП - Санкт-Петербург

«Я пишу вам по поводу травли»: В суде зачитали письмо убитой аспирантки Ещенко, в котором она рассказывала о доценте Соколове

КП - Санкт-Петербург08:30
Московский Комсомолец

В суде рассказали о страшных находках в квартире историка Соколова

Московский Комсомолец10:59
Петербургский дневник

Бутылка дорогого коньяка и пакет из супермаркета с женской головой: как проходил обыск у доцента-расчленителя

Петербургский дневник08:48
Телеканал Санкт-Петербург

В ожидании важных свидетелей. В Петербурге прошло очередное заседание по делу Олега Соколова

Телеканал Санкт-Петербург12:20
Фонтанка.Ру

«Это новая веха в истории отечественного правосудия». Адвокат Соколова удивился ходу процесса

Фонтанка.Ру08:00
Эхо Москвы

Петербургский суд сегодня продолжит рассматривать дело историка Олега Соколова

Эхо Москвы03:33

Минздрав Украины отреагировал на регистрацию в России вакцины от COVID

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что российская вакцина от коронавируса, которая была зарегистрирована 11 августа и стала первой в мире, еще не прошла третью фазу клинических испытаний.
Минздрав Украины отреагировал на регистрацию в России вакцины от COVID
Известия09:00
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В Минске провели акцию 250 женщин в белом

В Минске около 250 женщин в белой одежде вышли с цветами на акцию протеста против фальсификации результатов выборов и против применения силы к тем, кто выразил несогласие с объявленными итогами голосования.
Интерфакс07:08
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