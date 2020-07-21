с чего всё началось

Ранее Мадонна в Twitter сообщила, что во время концерта в 2012 году в Петербурге она произнесла речь в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества и за это ее якобы оштрафовали на $1 млн, который она так и не выплатила.

В суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн

Общество В США признали несправедливость запрета на ICO Telegram Приостановка первичного размещения токенов (ICO) мессенджера Telegram Павла Дурова благодаря временному судебному запрету, которого добилась Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), является ошибкой.

Общество Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово". 457

Кино «Лига справедливости» Зака Снайдера может оказаться длиннее, чем ожидалось Лос-Анджелес, США, 21 июля 2020, 06:01 — REGNUM Хронометраж версии кинокомикса «Лига справедливости» режиссёра Зака Снайдера может оказаться больше, чем ожидалось.

Игры Игра про путешествия Самурая Джека через пространство и время выйдет 21 августа Как следует из названия, Джеку предстоит путешествовать сквозь пространство и время по разным мирам, некоторые из которых уже были в оригинальном шоу.

Общество Пригожин «пожертвовал» Навальному 1 млн рублей Господин Навальный назвал в качестве причины штраф на 88 млн руб. по иску компании «Московский школьник», которую связывают с господином Пригожиным. 38

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы». 44

Экономика Два условия, при которых предприниматели могут рассчитывать на предоставление налоговых каникул Целью вводимых изменений стала поддержка субъектов МСБ в создавшихся условиях, а также привлечение новых физлиц, в том числе и тех, кто работает неофициально без сотрудников.

Политика Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ. 895

Культура Российский художник показал эпичную короткометражку по Warhammer 40,000 Российский VFX-художник Александр Primaris Панин опубликовал на своём канале в YouTube короткометражный синематик по Warhammer 40,000.

Единоборства Глава UFC: Нурмагомедов проведет следующий бой в октябре в Абу-Даби Президент UFC Дана Уайт на вопрос журналистов о следующих боях заявил, что первый бой российского чемпиона Хабиба Нурмагомедова после пандемии коронавируса пройдет в октябре в полюбившемся всем городе Абу-Даби.

Общество «Магнит» запустил новую сеть магазинов со сниженными ценами Ретейлер «Магнит» запустил новую сеть магазинов в формате дискаунтера (то есть со сниженными ценами) под брендом «Моя цена», заявил президент компании Ян Дюннинг. 33

Шоу-бизнес Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей Дом площадью в 217 квадратных метров, расположенный в деревне Калчуга на Рублевском шоссе, выставили за 42 миллиона рублей, однако в случае, если потенциальный покупатель найдется быстро, Хштоян готов сделать скидку в 2 млн рублей. 33

Кино СМИ: над спецэффектами «Ведьмака» будет работать студия Джорджа Лукаса По данным портала Redanian Intelligence, к работе над спецэффектами второго сезона «Ведьмака» от Netflix присоединилась студия Industrial Light & Magic.

Технологии Microsoft показала будущий пользовательский интерфейс Office Microsoft приоткрыла завесу тайны над тем, как будет выглядеть в будущем пользовательский интерфейс и дизайн приложений, входящих в состав фирменного офисного пакета компании.

Общество Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса. 72

Космос Недостающее звено Наша база на большом спутнике будет уничтожена – аборигены уже побывали на той стороне спутника, что видна с планеты, возможно, скоро доберутся и до обратной.

Общество 2K Games представила актёров английской и русской версий ремейка Mafia 2K Games представила актёрский состав ремейка Mafia, причём не только оригинальной английской версии, но и региональных — в том числе и русской.