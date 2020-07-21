Общество

РБКРБКВ суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн

Ранее Мадонна в Twitter сообщила, что во время концерта в 2012 году в Петербурге она произнесла речь в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества и за это ее якобы оштрафовали на $1 млн, который она так и не выплатила.
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с чего всё началось
В Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга по просьбе журналистов прокомментировали твит певицы Мадонны
, которая похвасталась, что так и не заплатила наложенный на нее штраф в один миллион долларов за поддержку гей-сообщества во время турне 8 лет назад.
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В суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн

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