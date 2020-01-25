Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ связанном с Трампом банке нашли полмиллиарда долларов из России

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Forensic News напоминает, что в январе 2017 года Deutsche Bank был оштрафован американскими и британскими финансовыми регуляторами на 630 миллионов долларов за участие в нелегальной схеме вывода из России 10 миллиардов долларов.
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