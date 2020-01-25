Экономика
Lenta.ruВ связанном с Трампом банке нашли полмиллиарда долларов из России
Forensic News напоминает, что в январе 2017 года Deutsche Bank был оштрафован американскими и британскими финансовыми регуляторами на 630 миллионов долларов за участие в нелегальной схеме вывода из России 10 миллиардов долларов.
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Наука
Ученые восстановили голос 3000-летней древнеегипетской мумии
Политика
Новый глава Минздрава сообщил о новой системе оплаты труда врачей
По данным главы Минздрава России план новой системы оплаты труда для медицинский работников собираются представить в апреле 2020 года.
Происшествия
Семь граждан Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой
Из отеля в Войковском районе Москвы с высокой температурой госпитализированы семь граждан КНР.
Общество
Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет
Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.
Наука
Змеи признаны первоисточником коронавируса в Китае
Культура
В музее Победы на Поклонной горе открылась выставка «Непокоренные»
В Музее Победы на Поклонной горе в Москве начала работу выставка «Непокоренные», которую организаторы посвятили Международному дню памяти жертв Холокоста, сообщил 24 января сайт музея.
Хоккей
Степан Захарчук продолжит карьеру в Чехии
Защитник Степан Захарчук, покинувший недавно «Нефтехимик», подписал контракт с чешским клубом «Динамо Пардубице».
Происшествия
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 человек
Число погибших при землетрясении на востоке Турции возросло до 20 человек, сообщает Anadolu со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.
Технологии
Симулятор эпидемии Plague Inc. снова обрёл популярность
Политика
В Сети обсуждают принца Чарльза, который не стал жать руку Пенсу
В социальных сетях обсуждают британского принца Чарльза, который не стал жать руку вице-президенту США Майку Пенсу в рамках состоявшегося в Иерусалиме международного форума памяти жертв Холокоста.
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Музыка
Песня группы «Тату» стала платиновой в Великобритании
Политика
Путин поднял упавшую фуражку палестинского офицера
Российский президент Владимир Путин во время визита в Вифлеем поднял упавшую на пол фуражку офицера караула Палестины.
Наука
На зависть троллям: что скрывается в пещерах России
Политика
Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.
Гаджеты
Samsung предложит дорогие наушники Galaxy Buds+ бесплатно
Наушники Samsung Galaxy Buds+ должны дебютировать одновременно со смартфонами.
Политика
Захарова ответила на обвинения Киева в «краже истории Украины-Руси»
Ранее Боднар в статье для интернет-газеты "Зеркало недели" обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.
Общество
Ротшильды подали в суд на власти Вены из-за отнятых нацистами домов
Наследники австрийской ветви семейства Ротшильдов подали в суд на власти Вены.
Здоровье
Онкологи предлагают вакцинировать россиянок от рака шейки матки
Президент Противоракового общества России, заведующий отделом эпидемиологии и профилактики опухолей «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина» Минздрава РФ, член-корреспондент РАН, профессор Давид Заридзе сообщил РИА Новости, что в рейтинге заболеваемости женщин в России рак шейки матки находится на пятом месте, смертность — на шестом.
Авто
Названы правила прогрева современных двигателей
Шоу-бизнес
В Москве простились с сыном Раисы Рязановой
Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
Общество
Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения нового коронавируса
Распространение нового коронавируса в Китае ускоряется, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Футбол
«Челси» прошел «Халл Сити» в Кубке Англии
Футболисты «Халл Сити» в матче 1/16 финала Кубка Англии дома проиграли лондонскому «Челси».
Технологии
В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5
На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Общество
Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявок на маткапитал
Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения, которые сократят сроки рассмотрения заявлений о распоряжении средствами материнского капитала.
Экономика
Платёж за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить
Министерство финансов и Центральный банк разрабатывают два варианта получения денег для лиц, которые вступят в систему гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Здоровье
Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России
ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.