ЖКХ
Парламентская газетаВ тариф на ЖКУ предложили включить плату за общедомовые нужды
Законопроект о включении оплаты ресурсов, которые жильцы потребляют при использовании общего имущества в многоквартирных домах, в тариф на жилищно-коммунальные услуги, внесён в Государственную Думу. Документ есть в распоряжении «Парламентской газеты».
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В Думу внесён проект о включении платы за общедомовые нужды в тариф на ЖКУ
Аргументы и Фактывчера в 06:23
Законопроект о включении в тариф на ЖКУ платы за общедомовые нужды внесен в Госдуму
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