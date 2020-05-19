ЖКХ

Парламентская газетаПарламентская газетаВ тариф на ЖКУ предложили включить плату за общедомовые нужды

Законопроект о включении оплаты ресурсов, которые жильцы потребляют при использовании общего имущества в многоквартирных домах, в тариф на жилищно-коммунальные услуги, внесён в Государственную Думу. Документ есть в распоряжении «Парламентской газеты».
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В ГД внесен проект о включении общедомовых нужд в коммунальные тарифы

РИА Новостивчера в 08:11

В Думу внесён проект о включении платы за общедомовые нужды в тариф на ЖКУ

Аргументы и Фактывчера в 06:23

В Госдуму внесли законопроект о включении платы за общедомовые нужды в тариф на ЖКУ

ТАССвчера в 04:39

В тариф на ЖКУ предложили включить плату за общедомовые нужды

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Законопроект о включении в тариф на ЖКУ платы за общедомовые нужды внесен в Госдуму

Агентство Москвавчера в 05:04

Оплату общедомовых расходов предложили включить в тариф на ЖКУ

News.ruвчера в 04:59

Систему оплаты коммунальных услуг предложили изменить

Российская газетавчера в 05:59
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