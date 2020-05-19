Законопроект о включении оплаты ресурсов, которые жильцы потребляют при использовании общего имущества в многоквартирных домах, в тариф на жилищно-коммунальные услуги, внесён в Государственную Думу. Документ есть в распоряжении «Парламентской газеты».

В тариф на ЖКУ предложили включить плату за общедомовые нужды

Политика Зеленский назвал диалог с Путиным неизбежным Президент Украины Владимир Заленский в ходе пресс-конференции по случаю первого года президентства ответил на вопрос о диалоге в президентом РФ Владимиром Путиным.

Культура Okko покажет концерт HammAli & Navai Мультимедийный сервис Okko проведет трансляцию записи сольного концерта музыкального тандема HammAli Navai, прошедшего в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве. 1

Футбол ЦСКА продлил контракт с Гончаренко Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании нового контракта с белорусским специалистом Виктором Гончаренко.

Политика Зеленский призвал проверить сведения о влиянии Байдена на Порошенко Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по случаю года с инаугурации призвал проверить сведения о влиянии бывшего вице-президента США Джо Байдена на экс-президента Украины Петра Порошенко.

Экономика Кабмин утвердил отсрочку по налогам для арендодателей Правительство утвердило для владельцев коммерческой недвижимости отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним, если они в свою очередь отложат платежи для организаций, арендующих у них помещения. 10

Армия и оружие ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий. 238

Общество В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19 В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба. 72

Общество YouTube удалил аккаунт телеканала «Крым 24» Руководство крымского телеканала "Крым 24" сообщило об удалении своего аккаунта на видео-хостинге YouTube с формулировкой "за нарушение условий", передает РИА "Новости".

Общество Венесуэла потребовала от Англии свое золото Центральный банк Венесуэлы подал в суд на Банк Англии и потребовал вернуть хранящиеся там слитки из венесуэльского золотого запаса. 38

Экономика Агентство Moody’s предсказало усиление миграции в России Экономический кризис, вызванный распространением коронавируса и падением цен на нефть, ускорит миграцию населения внутри России.

Наука Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19. 750

Общество В Пермском крае продлили режим самоизоляции Власти продлили режим самоизоляции в Пермском крае до 8 июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства. 63

Общество День Победы над коронавирусом. В Петербурге власти заказали концерт на 3500 человек Оптимистичный сигнал прозвучал от администрации Приморского района, объявившей конкурс на праздничный концерт ко Дню Победы.

Происшествия Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания. 242

Здоровье В Белгороде в горбольнице № 2 коронавирусом заразились 23 работника На сегодняшний день очаги были зафиксированы среди медработников Белгородской области в горбольнице №2 Белгорода — 23 работника, в областной инфекционной больнице — 10 медработников, в ракитянской ЦРБ — 9 медработников, рассказала первый замначальника регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова. 18

Космос Загляните внутрь гигантской звезды прямо перед тем, как она умрет К концу своей жизни звезды образуют гигантскую матрешку с ядром из железа, окруженного слоями слияния кремния, магния, углерода, кислорода, гелия и водорода.

Общество Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, особенно в Москве, заявил премьер-министра РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Культура Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон» Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова. 338

Кино Татьяна Тарасова раскритиковала фильм «Лед» Тренера по фигурному катанию попросили поделиться впечатлениями от просмотра фильма Жоры Крыжовникова «Лед». 9

Политика Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные". 134

Общество Работник фермы в Нидерландах заразился коронавирусом от норки Позднее, в мае, заражение коронавирусом было выявлено у трёх кошек и одной собаки, которые проживают на ферме, находящейся поблизости от звероводческого хозяйства для разведения норок, где ранее был обнаружен COVID-19. 20