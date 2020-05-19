Коронавирус
Российская газетаСистему оплаты коммунальных услуг предложили изменить
В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается изменить систему оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Поправки, по оценке авторов, направлены на повышение прозрачности системы и снижение платы за услуги ЖКХ. Инициаторами выступили парламентарии из Северной Осетии.
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В Думу внесён проект о включении платы за общедомовые нужды в тариф на ЖКУ
Аргументы и Фактывчера в 06:23
Законопроект о включении в тариф на ЖКУ платы за общедомовые нужды внесен в Госдуму
Агентство Москвавчера в 05:04
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В некоторых регионах России туристический сектор начнет постепенно выходить из карантина с 1 июня, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
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СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
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