Происшествия
Газета.RuВ театре «Современник» призвали к великодушию в ситуации с Ефремовым
Актеры театра "Современник" призвали проявить великодушие и не впадать в огульное осуждение актера Михаила Ефремова, который, по их словам, остается неотъемлемой частью театра. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Читать в источнике
Оценить245
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 17:11, Ашберн
Футбол
«Всё возможно». Левандовский — о «Золотом мяче» и секретах хорошей формы
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский поделился мнением о перспективах завоевания «Золотого мяча».
Матч ТВ 16:11
Происшествия
Установлена личность стрелявшего по сотрудникам ГИБДД мужчины
Как стало известно ранее, в Москве на Ленинском проспекте 15 июня произошла стрельба с сотрудниками ГИБДД при попытке проверки документов у таксиста.
Газета.Ru 13:23
Политика
Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
Военные США больше не будут восстанавливать другие страны и «решать чужие конфликты», пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн вчера в 02:40
Общество
В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 52 пациента с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил городской оперативный штаб.
РИА Новости 16:37
Политика
Путин продлил сроки временного пребывания иностранцев до 15 сентября
Президент России Владимир Путин разрешил иностранцам с истекающими сроками временного пребывания или постоянного проживания оставаться в России до 15 сентября.
Коммерсантъ 11:19
Общество
Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM 14:12
Здоровье
Доктор Мясников предупредил россиян о второй волне коронавируса
Доктор Александр Мясников спрогнозировал сроки второй волны коронавируса. Он считает, что заболевание вернется в Россию в октябре-ноябре.
ФедералПресс 12:00
Футбол
Далер Кузяев может перейти в «Марсель»
В переходе Кузяева лично заинтересован главный тренер французской команды Андре Виллаш-Боаш, который возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год.
Чемпионат 14:30
Общество
Вирусолог спрогнозировал новые вспышки коронавируса в мире
Москва, 15 июня 2020, 14:43 — REGNUM В будущем коронавирус останется в мире в виде вспышек по всей планете.
REGNUM 07:43
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском 07:20
Политика
США требуют немедленного освобождения Пола Уилана
Соединенные Штаты возмущены приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против РФ и требуют его немедленного освобождения.
ТАСС 08:06
Энергетика
Вторая крупная сланцевая компания США объявила о банкротстве
Extraction - уже вторая крупная сланцевая компания США, объявившая о банкротстве после мартовского обвала нефтяного рынка, который спровоцировало решение Саудовской Аравии резко увеличить добычу нефти при падении спроса в условиях пандемии коронавируса.
Интерфакс 13:46
Происшествия
Во Франции начали расследование беспорядков с участием чеченцев
Во Франции начали расследование, которое позволит установить обстоятельства, спровоцировавшие в Дижоне беспорядки с участием выходцев из Чечни, говорится в распространенном в понедельник коммюнике МВД Франции.
РИА Новости 15:32
Происшествия
Ждущие отправки из России азербайджанцы устроили беспорядки
Граждане Азербайджана, ждущие отправки из России, устроили беспорядки в пункте временного размещения в Дагестане.
Lenta.ru 15:54
Происшествия
ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе
1. ФСБ предотвратила теракт в Волгограде Утром в понедельник, 15 июня, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда, — об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Lenta.ru 07:56
Происшествия
В Екатеринбурге пьяная воспитательница легла спать в детскую кровать
Общественное телевидение России 14:15
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов
Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:04
Общество
ЦИК зафиксировал 17 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции
Центральная избирательная комиссия заявила, что получила 17 жалоб на принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 15:42
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Общество
В Тульской области откроются строительные магазины
С завтрашнего дня в Тульской области откроются строительные магазины и пляжи.
Первый Тульский 15:49
Политика
Трамп планирует 16 июня подписать указ о реформе полиции
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что во вторник планирует подписать "всеобъемлющий" указ о полицейской реформе.
Московский Комсомолец 16:28
Общество
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Представители правительства Пекина сообщили, что в воскресенье в городе протестировали на коронавирус 76 499 человек, анализы 59 оказались положительными.
РИА Новости 13:33
Происшествия
В Подмосковье арестован адвокат Эдуард Гладилин
Солнечногорский городской суд отправил в СИЗО адвоката Эдуарда Гладилина, который подозревается в организации похищения несовершенного сына адвоката Константина Скрыпника.
Вести.Ru 16:40
Здоровье
США отказались от препарата против малярии при борьбе с коронавирусом
Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США отозвало разрешение на поставку в больницы препаратов гидроксихлорохин и хлорохин для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 14:02
Общество
Умер первый министр здравоохранения России Андрей Воробьев
В понедельник умер первый министр здравоохранения Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:39
Происшествия
Полицейский душил подростка при задержании
Новые Известия 08:07
Общество
В ВОЗ прокомментировали новую вспышку коронавируса в Китае
ВОЗ ждет от китайской стороны результаты исследования происхождения новой вспышки коронавируса в Китае.
Вестник Кавказа 09:55