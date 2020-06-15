Актеры театра "Современник" призвали проявить великодушие и не впадать в огульное осуждение актера Михаила Ефремова, который, по их словам, остается неотъемлемой частью театра. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

В театре «Современник» призвали к великодушию в ситуации с Ефремовым

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