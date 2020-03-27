Коронавирус
Primpress.ruВ течение следующей недели в Россию вернется более 21 тысячи граждан
Российских туристов продолжают доставлять на родину вывозными рейсами, в течение семи дней планируется прибытие в Россию более 21 тысячи граждан, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС.
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Росавиация вывезет около 20 тыс. россиян из Индонезии и Таиланда на следующей неделе
Известиявчера в 12:17
Более 21 тысячи россиян вывезут из Индонезии и Таиланда на следующей неделе
Говорит Москвавчера в 11:46
Росавиация: Более 20 тыс. россиян могут вывезти из Индонезии и Таиланда в течение следующей недели
Агентство Москвавчера в 11:30
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