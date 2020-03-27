Коронавирус

Primpress.ruPrimpress.ruВ течение следующей недели в Россию вернется более 21 тысячи граждан

Российских туристов продолжают доставлять на родину вывозными рейсами, в течение семи дней планируется прибытие в Россию более 21 тысячи граждан, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС.
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