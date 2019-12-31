Общество

Lenta.ruLenta.ruВ телефонном минировании зданий по всей России усмотрели украинский след

Украинский след в истории удалось усмотреть после анализа сумм, пропавших у пострадавших от краха биржи. Собеседник издания, близкий к правоохранительным органам России, отметил, что у одного из клиентов Wex «зависли» примерно 120 биткоинов.
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с чего всё началось
Организатор рассылки сообщений о минировании зданий в российских городах живет на Украине, сообщает
 «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники.
Дождь07:53

Подробнее о событии

«Би-би-си»: сообщения о минировании рассылает клиент криптобиржи Wex с Украины

Дождь07:53

ВВС напала на след автора месяца лжеминирований в России. Возможно, это житель Киева Сергей

Фонтанка.Ру09:15

ВВС:Инициатором массовой рассылки сообщений о минировании в российских городах может быть житель Киева по имени Сергей

Эхо Москвы09:31

В телефонном минировании зданий по всей России усмотрели украинский след

Lenta.ru09:55

BBC: за массовыми угрозами взрыва в России может стоять украинец

News.ru09:55

«Би-би-си»: ложные сообщения о минированиях отправляет живущий на Украине клиент биржи WEX

Новая газета09:03

СМИ назвали автора сообщений о «лжеминированиях» по всей России

Взгляд.ру09:40
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:35, Ашберн
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Чиновники украсили главную елку города пластиковыми бутылками

Экспресс газета 10:19
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Читайте материал: "Телегин назвал причину развода с Пелагеей".
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Россия и Украина успели подписать до наступления Нового года пакетное соглашение о транзите газа.
Инфо24 01:56
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В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
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Происшествия

Вандал повредил картину Пикассо в лондонской галерее

Вести.Ru 10:28
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Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал ответ Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) на открытое письмо, составленное им, а также легкоатлетками Марией Ласицкене и Анжеликой Сидоровой.
RT на русском 02:40
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Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru 29 декабря в 16:20
Футбол

ФИФА может изменить правила офсайда

Правила футбола, связанные с определением офсайда, могут быть изменены, сообщает The Times.
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Политика

Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.
Газета.Ru 08:12
Футбол

БАТЭ объявил имя своего нового главного тренера

БАТЭ возглавил главный тренер резервной команды Кирилл Альшевский.
Sport24.ru 09:15
Авто

Вводится новый запрет для автомобилистов

С 1 января 2020 года вступают в силу изменения в российском законодательстве, согласно которым перемещение новых автомобилей по дорогам общего пользования без государственных номеров будет запрещено, Отменяется существовавший до этого 10-дневный срок постановки нового автомобиля на учет.
Оka.fm 00:00
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Капитан сборной Канады извинился за неуважение гимна России

Газета.Ru 28 декабря в 21:06
Политика

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Сотни демонстрантов, ранее хоронивших жертв ударов США по иракскому ополчению, во вторник попытались штурмовать посольство США в Багдаде, сообщает агентство Associated Press.
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Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
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Сборная России по хоккею открыла счёт в матче с Германией на МЧМ

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В России с 1 января взлетят цены на алкоголь

С 1 января 2020 года в России подорожают спиртные напитки.
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Индонезия ведет переговоры с «Роскосмосом» о запуске своего космонавта

Индонезия ведет переговоры с "Роскосмосом" о запуске своего космонавта, сообщил во вторник гендиректор российской госкорпорации Дмитрий Рогозин.
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Вышел трейлер ремастера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl

В сеть выложили трейлер мода-ремастера популярной игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl.
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Что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года

С 1 января 2020 года будут увеличены на 6,6% страховые пенсии неработающих граждан, которые они получают по старости, по инвалидности либо по потере кормильца.
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С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
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Российская актриса Настасья Самбурская опубликовала на своей страничке в Instagram фотопародию на кадры американской модели Эшли Грэм, которая находится на позднем сроке беременности.
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