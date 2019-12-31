Общество
Lenta.ruВ телефонном минировании зданий по всей России усмотрели украинский след
Украинский след в истории удалось усмотреть после анализа сумм, пропавших у пострадавших от краха биржи. Собеседник издания, близкий к правоохранительным органам России, отметил, что у одного из клиентов Wex «зависли» примерно 120 биткоинов.
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с чего всё началось
Организатор рассылки сообщений о минировании зданий в российских городах живет на Украине, сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники.Дождь07:53
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Общество
Чиновники украсили главную елку города пластиковыми бутылками
Футбол
Стали известны детали контракта Ибрагимовича с «Миланом»
Нападающий Златан Ибрагимович недавно перешел в «Милан».
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее белье
Макеева не носит бюстгальтер и с удовольствием демонстрирует свои идеальные формы.
Шоу-бизнес
Радостная Пелагея после развода пришла с дочкой на елку
Читайте материал: "Телегин назвал причину развода с Пелагеей".
Армия и оружие
В России началось серийное производство комплекса с блоком «Авангард»
Политика
Россия и Украина подписали договор о газовом транзите
Россия и Украина успели подписать до наступления Нового года пакетное соглашение о транзите газа.
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Политика
Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге
Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
Общество
Путин поздравил россиян с Новым годом
Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом и пожелал им мира, передает «РИА Новости».
Спорт
Шубенков прокомментировал предложение ВФЛА о встрече
Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал ответ Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) на открытое письмо, составленное им, а также легкоатлетками Марией Ласицкене и Анжеликой Сидоровой.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Футбол
ФИФА может изменить правила офсайда
Правила футбола, связанные с определением офсайда, могут быть изменены, сообщает The Times.
Политика
Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.
Футбол
БАТЭ объявил имя своего нового главного тренера
БАТЭ возглавил главный тренер резервной команды Кирилл Альшевский.
Авто
Вводится новый запрет для автомобилистов
С 1 января 2020 года вступают в силу изменения в российском законодательстве, согласно которым перемещение новых автомобилей по дорогам общего пользования без государственных номеров будет запрещено, Отменяется существовавший до этого 10-дневный срок постановки нового автомобиля на учет.
Хоккей
Капитан сборной Канады извинился за неуважение гимна России
Политика
Демонстранты попытались взять штурмом посольство США в Багдаде
Сотни демонстрантов, ранее хоронивших жертв ударов США по иракскому ополчению, во вторник попытались штурмовать посольство США в Багдаде, сообщает агентство Associated Press.
Кино
СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
Хоккей
Сборная России по хоккею открыла счёт в матче с Германией на МЧМ
Сборная России по хоккею вышла вперёд в матче с национальной командой Германии на молодёжном чемпионате мира в Чехии.
Спорт
Йохауг выиграла гонку на 10 км на «Тур де Ски», Непряева — шестая
Норвежская лыжница Терезе Йохауг стала победительницей гонки на 10 км свободным стилем в рамках этапа многодневки «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия).
Армия и оружие
Испытания САУ «Коалиция-СВ» показали на видео
Первое видео с боевых испытаний уникальной гаубицы показал телеканал "Звезда". Тестовые стрельбы проходили в три этапа.
Экономика
В России с 1 января взлетят цены на алкоголь
С 1 января 2020 года в России подорожают спиртные напитки.
Политика
Индонезия ведет переговоры с «Роскосмосом» о запуске своего космонавта
Индонезия ведет переговоры с "Роскосмосом" о запуске своего космонавта, сообщил во вторник гендиректор российской госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Игры
Вышел трейлер ремастера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl
В сеть выложили трейлер мода-ремастера популярной игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl.
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года
С 1 января 2020 года будут увеличены на 6,6% страховые пенсии неработающих граждан, которые они получают по старости, по инвалидности либо по потере кормильца.
Политика
Путин поздравил россиян с Новым годом
Гаджеты
Xiaomi Mi MIX 3 и Samsung Galaxy Note 9 получили Android 10
Xiaomi обновила несколько своих устройств до стабильной операционной системы Android 10.
Экономика
С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию
С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Шоу-бизнес
Самбурская в бикини спародировала беременную Эшли Грэм
Российская актриса Настасья Самбурская опубликовала на своей страничке в Instagram фотопародию на кадры американской модели Эшли Грэм, которая находится на позднем сроке беременности.