Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ теневой экономике заняты 13 млн россиян

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование рейтингового агентства НКР, в российской теневой экономике трудится 13 млн человек, что составляет 18% от рабочей силы страны.
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В теневой экономике заняты 13 млн россиян

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Теневой сектор дает работу 13 млн россиян - исследование

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Исследование: теневая занятость в РФ оценивается в 13 млн человек

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